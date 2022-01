Les actions de GameStop se sont ralliées depuis que la société a annoncé qu'elle entrerait dans l'espace des jetons non fongibles (NFT).

GameStop, l'une des actions les plus performantes de l'année dernière, a annoncé hier son entrée dans l'espace NFT. La société lancera une division chargée de créer une place de marché pour les jetons non fongibles (NFT) et d'établir des partenariats de crypto-monnaie.

Selon le détaillant de jeux vidéo, la nouvelle unité devrait mener ses efforts de redressement pour devenir une entreprise rentable. Dans son rapport, le Wall Street Journal a déclaré

«Le détaillant a embauché plus de 20 personnes pour gérer l'unité, qui construit un hub en ligne pour acheter, vendre et échanger des NFT de produits de jeux vidéo virtuels tels que des tenues d'avatar et des armes, selon les gens. La société demande à certains développeurs et éditeurs de jeux de répertorier les NFT sur son marché lors de son lancement plus tard cette année. »

Les actions de GameStop se sont ralliées depuis que la société a annoncé ce dernier développement hier. Au cours des dernières 48 heures, les actions de GameStop ont augmenté de plus de 30%, surperformant ainsi de nombreuses actions.

Au moment de mettre sous presse, GME se négocie à 136 $ par action, en hausse de plus de 4 % depuis l'ouverture du marché américain il y a quelques heures. Le plan de la société consistera à créer un hub en ligne pour acheter, vendre et échanger des NFT.

Les NFT seraient des produits de jeux vidéo virtuels tels que des tenues d'avatar et des armes. La société basée au Texas devrait également signer des partenariats avec deux sociétés de crypto-monnaie. Le partenariat les verrait partager la technologie et co-investir dans des jeux et d'autres projets liés au NFT.

GameStop est devenu très populaire vers la fin de 2020 lorsqu'il est devenu un stock de mèmes. Les commerçants et les investisseurs de Reddit ont poussé son prix à la hausse alors qu'ils cherchaient à sauver l'entreprise de ses mauvaises performances récentes.

La société a révélé l'année dernière qu'elle souhaitait créer une branche Web 3 basée sur Ethereum.