Les actions de MicroStrategy ont chuté de plus de 17 % lors de la séance de négociation précédente, Bitcoin ayant enregistré d'énormes pertes.

Bitcoin, la principale crypto-monnaie au monde, a subi d'énormes pertes au cours des derniers jours. La crypto-monnaie a perdu son niveau de support au-dessus du niveau de 40 000 $ et se négocie maintenant autour de 35 000 $.

Suite à la baisse du prix de Bitcoin au cours de la semaine dernière, les actions de MicroStrategy ont également pris un coup. MSTR a perdu plus de 17% de sa valeur lors de la séance de négociation de vendredi.

MicroStrategy est la société avec les gains de Bitcoin les plus élevés sur son bilan. Au cours des deux dernières années, la société a acheté des bitcoins d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars. Le PDG de la société a récemment déclaré qu'il pensait que Bitcoin était la meilleure couverture contre l'inflation. Il a dit;

"La meilleure défense contre l'inflation est une norme bitcoin. Donc, je ne pense pas vraiment que nous puissions faire mieux pour positionner notre entreprise dans un environnement inflationniste que de convertir notre bilan en bitcoin."

Au moment de mettre sous presse, MSTR se négocie 375 $ par action. Depuis le début de l'année, MSTR a perdu plus de 30 % de sa valeur, reflétant les performances de Bitcoin et du marché plus large des crypto-monnaies.

La baisse du cours des actions de la société peut également être attribuée au rejet par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis de la méthode comptable qu'elle utilisait pour le bitcoin dans ses rapports sur les résultats. La SEC a déclaré ;

"Nous prenons note de votre réponse au commentaire précédent, et nous nous opposons à votre ajustement pour les frais de dépréciation du bitcoin dans vos mesures non conformes aux PCGR. Veuillez réviser pour supprimer cet ajustement dans les prochains dépôts."

Le marché plus large de la crypto-monnaie a sous-performé au cours des deux derniers mois. La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie a atteint un sommet historique de 3 billions de dollars en novembre lorsque BTC et ETH ont tous atteint leurs sommets respectifs.

À la fin de l'année dernière, MicroStrategy détenait 124 391 bitcoins, acquis pour environ 3,75 milliards de dollars à un prix moyen d'environ 30 159 dollars par BTC.