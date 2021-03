Le dollar américain s’est apprécié récemment dans tous les domaines, malgré les vendeurs qui ont atteint de nouveaux sommets. La paire AUDUSD, par exemple, l’une des plus fortes en 2020 et jusqu’à présent en 2021, a chuté de plus de trois chiffres importants, passant de 0,88 à 0,7620 en quelques jours seulement. La paire EURUSD a fait de même, et la plupart des tableaux de bord du marché des changes ont montré une évolution similaire des prix.

Une explication de la force du billet vert est venue de la hausse des rendements aux États-Unis. Lorsque les rendements à long terme augmentent, les investisseurs se précipitent hors des actions, ce qui a déclenché une hausse du dollar. Du moins, c’est ce que l’on pensait au départ, lorsque l’indice Nasdaq 100 a chuté de ses sommets en deux jours consécutifs il y a une semaine ; cela a déclenché un mouvement à la baisse de l’EURUSD à partir de 1,2240 et de l’AUDUSD à partir de 0,80. En quelques jours seulement, le dollar américain a fait des victimes dans tous les domaines.

Cependant, les actions ont rebondi. Entre-temps, le Dow Jones a atteint deux sommets historiques consécutifs, et le rallye du Nasdaq d’hier est une douce revanche pour les bulls piégés aux sommets précédents. Pourtant, le dollar n’a pas renoncé à ses gains. Il s’est à peine corrigé, signalant un nouveau découplage du fonctionnement des marchés.

Les positions courtes spéculatives sur le dollar ont atteint des niveaux extrêmes en 2021

À la fin de 2020 et au début de la nouvelle année, l’exposition à court terme sur le dollar américain a atteint des niveaux extrêmes. Tout le monde était short sur le dollar américain, comme l’a révélé l’énorme consensus du marché en décembre 2020. Il n’est donc pas surprenant que l’exposition à court terme ait dépassé deux écarts-types par rapport à la neutralité, déclenchant des signaux de rebond importants.

La dernière fois que le dollar américain a été vendu de manière aussi agressive, l’indice du dollar a rebondi de manière spectaculaire. Le mouvement actuel marquera-t-il une réaction similaire ?

Qu’en est-il de la récente relance budgétaire de 1 900 milliards de dollars qui est sur le point d’être déployée dans l’économie américaine ? Elle devrait déclencher une autre forte baisse du dollar, du moins si l’on s’en tient aux idées reçues.

Toutefois, les chiffres de l’emploi de vendredi dernier présentent une optique différente. Avec la mise en place de vaccins, la diminution des hospitalisations, la hausse des taux et la baisse du taux de chômage, il est difficile de plaider en faveur d’une baisse du dollar. Sans parler de l’inflation – l’inflation de base est toujours à un niveau confortable.

Plus tard dans la journée, l’IPC de base (c’est-à-dire l’inflation de base) devrait s’établir à 0,2 % sur une base mensuelle. Ce sont peut-être les données dont nous avons besoin pour savoir si la tendance récente du dollar est le début d’une évolution plus importante ou s’il s’agit simplement d’une correction.