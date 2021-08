Le symposium de Jackson Hole et les données sur l'inflation américaine feront bouger le dollar américain cette semaine. Les investisseurs s'attendent à un ralentissement de l'inflation de base à 0,3 %, contre 0,4 % précédemment.

Le dollar américain a baissé à la fin de la semaine précédente. Le taux de change EUR/USD est repassé au-dessus de 1,17, réagissant à un support dynamique. Il semble que le marché ait formé une configuration en biseau descendant à l'approche d'une semaine de trading importante.

Aujourd'hui est le jour des PMI en Europe et aux États-Unis. Les PMI manufacturiers et des services en Europe indiquent que la reprise se poursuit. Aux États-Unis, le PMI Flash des services est attendu à 59,1 après 59,9 précédemment.

Au Japon, les données de l'inflation de base de l'IPC sont publiées mardi. Les investisseurs s'attendent à ce qu'elle s'établisse à 0,1%, inchangée par rapport au mois précédent. Le yen japonais est en repli en ce début de semaine de trading, l'USD/JPY ayant récupéré le terrain perdu et regagné le niveau de 110.

Tous les regards sont tournés vers les données sur l'inflation

Les principaux événements de la semaine de trading sont le symposium de Jackson Hole et les données PCE de base (dépenses de consommation personnelle) aux États-Unis. La Fed pourrait signaler un changement de sa politique monétaire et faire l'annonce de la réduction progressive des taux d'intérêt cette semaine.

Mais l'événement est très attendu maintenant et très probablement déjà pris en compte par les marchés. La Fed a fait tous les efforts possibles pour améliorer son orientation prospective et éviter une crise similaire à celle de 2012-2013. Pour cette raison, tous les traders savent que la Fed prévoit de réduire ses achats d'actifs et qu'une annonce est imminente.

Pourtant, dans le trading, tout n'est pas noir ou blanc. L'inflation peut modifier les plans de la Fed, en particulier l'indice des prix PCE de base. Il s'agit de la méthode préférée de la Fed pour mesurer l'inflation, et le marché le sait. L'inflation est attendue à 0,3 %, soit un ralentissement après 0,4 % le mois précédent. Une hausse de l'inflation peut être synonyme de difficultés pour les marchés, et il se peut que l'inflation, et non la réduction progressive des taux d'intérêt, soit le principal événement de la semaine de trading.