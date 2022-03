Le rapport NFP de vendredi a donné le feu vert à la Fed pour augmenter le taux des fonds fédéraux. Le dollar américain a été stimulé mais n'a pas gagné contre tous ses pairs.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les données économiques n'ont pas fait bouger les marchés financiers comme elles le faisaient auparavant. En tant que tel, le rapport NFP d'hier n'a pas fait grand-chose pour changer l'action des prix des marchés.

Cependant, cela a ouvert la voie à la Fed pour augmenter le taux des fonds fédéraux lors de sa prochaine réunion de mars. Presque toutes les mesures de ce rapport étaient positives et la distance par rapport au conflit a incité les investisseurs à acheter le dollar par rapport à ses pairs.

Pourtant, le dollar n'a pas gagné du terrain face à tous ses pairs. Par exemple, les devises « down under », le dollar australien et le dollar néo-zélandais, se sont appréciées face au billet vert. L'explication ici est que ces deux devises sont étroitement corrélées au marché boursier américain. Parce que les marchés actions sont relativement stables malgré le conflit en Europe de l'Est et la perspective d'une hausse des taux par la Fed, les investisseurs privilégient les deux devises.

Mais le rapport NFP fort a déclenché une hausse du billet vert par rapport aux autres devises. Alors, qu'est-ce que le rapport NFP a montré?

Le rapport NFP haussier fait grimper le dollar

Tous les aspects du rapport d'hier sont haussiers pour le dollar. Parce que la Fed a un double mandat, l'un de stabilité des prix et l'autre de création d'emplois, le rapport d'hier soutient une hausse des taux de la Fed lors de sa réunion de mars.

Plusieurs aspects du rapport sur l'emploi méritent d'être mentionnés.

Premièrement, l'économie américaine a créé plus d'emplois en février que prévu par le marché – 678 000 contre 407 000. Deuxièmement, les révisions des données passées ont montré que 97 000 emplois supplémentaires avaient été ajoutés au cours des mois précédents.

Troisièmement, le taux de chômage a chuté à 3,8 %. Quatrièmement, le taux d'activité a atteint 62,3 %, un nouveau sommet post-COVID. Enfin, les salaires n'ont pas augmenté, ressortant inchangés, montrant ainsi que l'inflation n'augmenterait pas comme on le craignait dans les mois à venir.

D'un autre côté, le déficit d'emplois par rapport aux niveaux pré-COVID est de 2,1 millions. Par conséquent, il y a encore place à l'amélioration.

Le dollar a réagi en gagnant contre les devises européennes, comme l'euro et la livre sterling, et en perdant contre le dollar australien et néo-zélandais, ainsi que contre le yen japonais.

Néanmoins, rien dans le rapport NFP n'empêche la Fed de relever le taux des fonds fédéraux en mars. En tant que tel, le dollar américain pourrait continuer dans sa montée.