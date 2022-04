Le dollar américain se négocie avec une tonalité d'offre au début du mois d'avril alors que les investisseurs attendent les minutes du FOMC.

Le principal événement pour les acteurs des marchés financiers aujourd'hui est la publication des minutes du FOMC. Prévu plus tard dans la session nord-américaine mettra en lumière ce dont les membres du FOMC ont discuté il y a trois semaines lors de la dernière réunion du FOMC.

Depuis la dernière réunion du FOM, un nouveau mois de trading a commencé. Cela a apporté un dollar plus fort dans tous les domaines, à quelques exceptions près, car les devises liées aux matières premières restent également bien cotées.

Néanmoins, le dollar américain a gagné du terrain par rapport à l'euro, à la livre sterling, au franc suisse et surtout au yen japonais. Le biais est que la tendance se poursuivra alors que la Fed continue de faire allusion à une hausse des taux de 50 points de base en mars.

L'EUR/USD reste baissier en dessous de 1,11

L'EUR/USD est la paire de devises la plus représentative et agit souvent comme un indicateur de la force ou de la faiblesse de l'euro ou du dollar. L'image technique semble baissière tandis que le marché oscille en dessous de la zone pivot de 1,11.

Depuis mars, la paire EUR/USD s'est consolidée avec un biais légèrement haussier dans ce qui semble être une configuration de drapeau baissier. Si le récent mouvement à la baisse qui a commencé en avril se poursuit, les traders pousseront pour le mouvement mesuré, ce qui signifie que 1,03 ne devrait pas être exclu dans un proche avenir.

Le discours de Brainard fait allusion à une hausse des taux de 50 points de base début du mois de mai

L'un des discours les plus attendus cette semaine était celui du membre du FOMC Brainard. Hier, elle a commencé par une citation de Volcker, disant que "l'inflation a été, et je pense qu'elle continue d'être, le problème numéro un".

Paul Volcker, président de la Fed pendant les années 1970 inflationnistes, a relevé les taux de 150 points de base avant cette interview. Il devrait être clair que le choix de Brainard de commencer son discours hier est un indice clair que la Fed est prête à faire plus sur le front des hausses de taux.

En d'autres termes, une hausse des taux de 50 points de base en mai est plus que probable, ce qui pousserait le dollar américain encore plus haut. Les minutes d'aujourd'hui peuvent suggérer que nous sommes plus proches d'une telle hausse des taux que ne le prévoient de nombreux acteurs du marché. Si tel est le cas, attendez-vous à ce que la force du dollar américain se poursuive.