Le billet vert a récupéré ses pertes face à l'euro et au yen dans un contexte inquiétant les commerçants face à la hausse de l'inflation.

L'indice des prix à la consommation a augmenté au plus haut depuis 1990.

Les données publiées mercredi ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont le plus augmenté durant trois décennies cet octobre, avec une inflation en glissement annuel de 6,2%. C'est le plus gros pic annuel depuis 1990.

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% en octobre, contre 0,4% en septembre et 0,3% en août.

Tous les regards sont à nouveau tournés vers la Réserve fédérale, qui pourrait passer à l'action et faire monter les taux d'intérêt si les prochaines données sont à nouveau plus agitées que prévu.

D'autres banques centrales, dirigées par la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne (BCE), pourraient envisager des mesures similaires si les données sur les prix des régions reflètent celles des États-Unis.

Les données de croissance au Royaume-Uni devraient être publiées plus tard jeudi.

Le dollar atteint des sommets en 2021 alors que l'euro glisse

Le dollar a augmenté contre l'euro et le livre sterling au cours des premières séances de ce jeudi, alors que l'attention des traders s'est déplacée vers le prochain mouvement de la Fed. L'indice du dollar a atteint 95,002, son plus haut niveau en 2021.

De nouvelles hausses du dollar pourraient dépendre des prochains mouvements que la Fed est susceptible d'adopter. Si la Fed maintient sa récente décision sur le tapering, l'indice deviendra négatif et très probablement positif si la hausse des taux d'intérêt est accélérée.

L'euro a glissé sur les premiers marchés jeudi, la confiance des commerçants s'étant ébranlée en raison du retard persistant de la Banque centrale européenne. L'euro a chuté de 1,1465 par rapport au dollar, atteignant son plus bas niveau depuis plus d'un an. Avec des craintes d'inflation susceptibles de déclencher de nouvelles ventes, la devise pourrait chercher un support primaire près de 1,12.

Le livre sterling, qui s'est repliée à 1,3392, a également perdu face au dollar. Il s'agit de creux rafraîchissants observés pour la dernière fois vers la fin de décembre 2020. Une perspective similaire a été observée avec le yen japonais. Après avoir enregistré des gains par rapport au dollar la semaine dernière, le yen a chuté à 114,15 dans un contexte de résurgence du billet vert.