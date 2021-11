L'indice du dollar s'est renforcé contre l'euro et le yen au milieu d'une Réserve fédérale hawkish, tandis que les devises pourraient également évoluer alors que la Banque centrale européenne publie le compte rendu des réunions d'octobre.

Le dollar américain s'est légèrement détendu par rapport à l'euro et au yen, mais reste proche des niveaux les plus élevés observés depuis plus d'un an et cinq ans respectivement. L'indice du dollar est également légèrement inférieur aux premières heures européennes à 96,73, bien qu'il se situe dans la fourchette d'un sommet de 17 mois à 96,938 atteint mercredi.

Le dollar règne

Le dollar a été fort au cours des dernières semaines, reprenant le dessus par rapport à ses pairs alors que les craintes d'inflation ont diminué l'appétit pour le risque.

Mercredi, la devise a atteint des sommets vus pour la dernière fois en 2017 contre le yen et s'est raffermie à un niveau vu pour la dernière fois en 2020 contre l'euro.

Le dollar est largement inchangé face au yen à 115,360 et reste proche du pic de 115,525 atteint mercredi et qui met en évidence le point le plus faible du yen face au billet vert depuis janvier 2017.

L'euro est légèrement en hausse par rapport au dollar américain, actuellement en équilibre autour de 1,122 $. Cependant, la devise de la zone euro doit ajouter à la hausse pour éviter un nouveau test des plus bas du jour au lendemain de 1,118 $, qui est le plus bas que la devise a atteint au cours des 17 derniers mois.

La livre sterling a quant à elle connu une légère hausse des premiers échanges jeudi après avoir également chuté par rapport au dollar américain mercredi. Le GBP a augmenté de 0,17% à 08h30 GMT à 1,355 $, contre un plus bas de 11 mois à 1,332 $ la veille.

La Fed affirme son approche belliciste, le procès-verbal de la Banque centrale européenne est publié aujourd'hui

Le dollar a bénéficié d'une réaction du marché aux minutes de la Fed lors de la séance de l'après-midi de mercredi. Les procès-verbaux proviennent des réunions des 2 et 3 novembre et ont montré que les décideurs politiques soutiennent une accélération du programme de réduction progressive.

Cependant, bien que la banque centrale soit plus belliciste, les décideurs politiques ont déclaré qu'ils étaient prêts à augmenter les taux d'intérêt plus tôt si les données ultérieures montraient une inflation plus élevée.

L'approche belliciste de la Fed contraste avec ses homologues en Europe ; la Banque centrale européenne (BCE) doit publier aujourd'hui le compte rendu de sa réunion du 28 octobre. Il est également intéressant de surveiller aujourd'hui le discours attendu de la présidente de la BCE Christine Lagarde, qui a parlé le mois dernier d'inflation transitoire.

Pendant ce temps, les investisseurs attendront également le prochain mouvement de la Banque d'Angleterre. La banque centrale britannique n'a pas réussi à augmenter les intérêts ce mois-ci, prenant de nombreux investisseurs au dépourvu alors qu'ils s'attendaient à l'inverse. La prochaine occasion pour la BOE d'augmenter ou de maintenir les taux d'intérêt est le 16 décembre.