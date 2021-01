L’un des rapports les plus attendus du début de l’année est le World Economic Outlook. Le communiqué couvre l’estimation pour 2020, les données définitives n’étant pas disponibles, et les estimations de la croissance économique pour l’année en cours et l’année suivante.

Il n’est pas surprenant que les États-Unis soient en tête. Parmi les économies avancées, l’économie américaine ne s’est contractée que de -3,4 % en 2020. Alors qu’en temps normal, une telle performance serait considérée comme désastreuse pour la plus grande économie du monde, ce n’était pas le cas en 2020. En 2020, toutes les économies ont souffert d’une récession mondiale et, dans certains cas, d’une contraction économique pure et simple.

Principaux points à retenir des perspectives de l’économie mondiale publiées hier par le FMI

L’une des premières choses qui frappe aux yeux est la résilience de l’économie américaine face à l’adversité de la COVID-19. Alors que l’économie s’est effectivement contractée de -3,4 % en 2020, le rapport du FMI a revu à la hausse le taux de croissance pour 2021 depuis le dernier rapport d’octobre dernier. Plus précisément, le FMI estime que l’économie américaine croîtra en 2021 plus que prévu, passant de 3,1 % en octobre de l’année dernière à 5,1 % en 2021.

On peut se demander ce qui a changé depuis octobre 2020, lorsque le FMI a révisé la croissance américaine de 2 %. Trois choses me viennent à l’esprit.

La première, et la plus importante, est l’annonce en novembre que les vaccins contre le virus COVID-19 sont efficaces. À partir de ce moment, la bourse a acclamé la nouvelle, et les gens ont commencé à voir la lumière au bout du tunnel.

Une autre est la victoire de Biden et du parti démocrate. La nouvelle administration est considérée comme un stimulant supplémentaire pour une économie dont la réouverture est déjà prévue plus rapidement.

Enfin, le taux de vaccination. Les États-Unis inoculent actuellement un million de personnes/jour et ont suffisamment de vaccins en cours de réalisation pour atteindre l’immunité collective d’ici l’été ou le début de l’automne. Face à de tels faits, la mise à niveau est logique.

L’économie du Japon a également été revue, bien que la croissance soit inférieure à 1 %, passant de 2,3 % à 3,1 % en 2020. Le même raisonnement s’applique à l’économie japonaise.

Les seules économies avancées qui ont été déclassées sont celles de la zone euro, dont la croissance est passée de 5,2 % à 4,2 %. Ce n’est peut-être pas grand-chose, mais lorsque l’on va à l’encontre de la tendance générale, c’est le marché des devises qui a tendance à y réagir le plus rapidement. Il s’agit là de données macroéconomiques, et le dollar devrait briller face à ses homologues, car la Fed n’aura tout simplement aucune raison de maintenir sa politique monétaire accommodante plus longtemps, si les projections du FMI se concrétisent.