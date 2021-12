Le FTSE 100 a atteint un nouveau sommet en 2021 alors que la reprise boursière se poursuit. A quoi s'attendre en 2022 ?

La reprise boursière se poursuit après les vacances de Noël, et la plupart des indices des économies développées se négocient à leurs plus hauts annuels. C'est le cas de l'indice FTSE 100, étroitement surveillé ces dernières années à la fois à cause du Brexit et à cause de la pandémie de COVID-19.

2020 a entraîné une baisse du territoire baissier alors que la pandémie s'emparait des économies mondiales. Cependant, ce qui a suivi a été un mouvement graduel à la hausse, et l'indice FTSE 100 a entièrement retracé la baisse.

D'un point de vue technique, l'action des prix est haussière. Avant la pandémie, le marché formait un triangle en contraction qui agissait comme un modèle d'inversion. La zone des 7 750 était suffisamment solide et a agi comme une résistance solide, mais la capacité du marché à y revenir doit être interprétée comme un signe de force pour une nouvelle hausse.

Qu'est-ce qui peut briser le biais haussier ? Voici deux aspects à considérer : le cycle de resserrement initié par la Banque d'Angleterre en décembre 2021 et de nouvelles pressions inflationnistes.

La Banque d'Angleterre a entamé un cycle de randonnée prudent

En décembre, le Comité de politique monétaire a voté pour augmenter le taux d'intérêt au Royaume-Uni à 0,25% contre 0,1% auparavant. Bien que timide, cette augmentation marque le début d'un cycle de randonnée prudent, qui pourrait faire dérailler le rallye du FTSE 100.

La clé pour aller de l'avant est d'évaluer comment la Banque d'Angleterre agira étant donné l'incertitude posée par la variante Omicron et la menace d'une inflation élevée. Lors de la réunion précédente, la banque centrale a suggéré qu'un nouveau resserrement modeste était probable, mais le message changera probablement si nous constatons un fort impact économique du virus ou une inflation encore plus élevée.

Les pressions inflationnistes sont un risque

Le taux d'inflation actuel au Royaume-Uni est de 5,1 %, ce qui est bien supérieur à l'objectif de 2 %. Si l'inflation est trop élevée, il est difficile pour les entreprises de fixer les bons prix pour leurs biens et services. De même, il est difficile pour les gens de planifier leurs dépenses. En tant que telles, les banques centrales agissent en augmentant le taux d'intérêt – exactement ce que la Banque d'Angleterre a fait. Cependant, en raison de la pandémie, le risque est de resserrer trop rapidement et d'avoir un impact négatif sur la reprise économique.