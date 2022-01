L'espace NFT a été massivement adopté l'année dernière et de plus en plus d'entreprises entrent maintenant sur le marché.

Samsung, l'un des principaux conglomérats technologiques au monde, a annoncé plus tôt dans la journée qu'il lancerait trois téléviseurs dotés de capacités de trading NFT. Ce dernier développement fait de Samsung la dernière entreprise technologique à entrer dans l'espace NFT.

Le géant de la technologie a présenté ses nouveaux téléviseurs MICRO LED, Neo QLED et Lifestyle avant le Consumer Electronics Show 2022. Dans un article de blog publié plus tôt dans la journée, la société a déclaré :

« Plateforme NFT : cette application propose une plate-forme intuitive et intégrée pour découvrir, acheter et échanger des œuvres d'art numériques via MICRO LED, Neo QLED et The Frame. »

Samsung a également déclaré avoir amélioré ses services de jeux et permettre aux utilisateurs de jouer plus facilement. La société a ajouté que ;

« Le Samsung Gaming Hub permettra aux joueurs de découvrir et de se lancer plus rapidement dans les jeux qu'ils aiment grâce aux services de streaming de jeux. Les joueurs auront accès à une vaste bibliothèque de jeux grâce aux partenariats de Samsung avec les leaders de l'industrie – NVIDIA GeForce Now, Stadia et Utomik – et ce n'est que le début.

L'espace NFT a connu une croissance massive au cours de la dernière année. Un rapport récent a révélé que le volume des transactions NFT a dépassé 13 milliards de dollars l'année dernière, soit une augmentation de plus de 40 000% par rapport à 2022.

Le rallye est une indication de l'adoption massive de l'espace NFT acquise au cours des 12 derniers mois. OpenSea reste la première plateforme NFT au monde, représentant plus de 70 % du volume total des transactions.

Cependant, OpenSea devrait faire face à une concurrence massive de la part de certains des principaux acteurs du marché comme Binance. Les bourses de crypto-monnaie Binance, FTX, Kraken et Coinbase ont lancé des marchés de négociation NFT.

L'espace NFT devrait enregistrer une nouvelle adoption au cours de l'année à venir à mesure que de plus en plus d'entreprises entreront sur le marché.