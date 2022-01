Les marchés ont commencé l'année au galop, avec des gains importants pour les indices boursiers de référence dans tous les domaines. Tesla, Apple et Ford ont été parmi les plus performants au cours de cette première semaine d'optimisme des investisseurs, les actions de voyages étant également en hausse, les inquiétudes concernant Omicron ne semblant pas avoir d'impact sur le sentiment.

Cependant, une vente massive dans le secteur de la technologie dans un contexte de ralentissement plus large des marchés mondiaux a frappé à partir de mercredi lorsque la Réserve fédérale américaine a publié le compte rendu de sa réunion de décembre.

Selon les minutes du FOMC, la Fed pourrait chercher à accélérer son programme de dénouement de bilan. Cela a effrayé les marchés alors que la diminution semble se terminer plus tôt que prévu.

Le FMI prévient maintenant que les marchés émergents sont susceptibles de ressentir l'impact des multiples hausses de taux d'intérêt de la Fed. L'organisme monétaire affirme que le resserrement de la Fed présente un scénario dans lequel les pays vulnérables pourraient faire face à un ralentissement économique encore plus important.

Les pays de cette catégorie comprennent le Brésil et l'Afrique du Sud, deux des économies les plus fortes du bloc avec des taux d'intérêt déjà relevés au cours de la dernière année.

Dans un article de blog publié le 10 janvier, l'institution affirme que l'impact pourrait être plus grave sur les marchés émergents où les économies souffrent déjà d'une « dette publique et privée élevée ».

Le FMI a ajouté :

« La combinaison d'une croissance plus lente et de vulnérabilités élevées pourrait créer des boucles de rétroaction défavorables pour ces économies . »

On craint également que les banques des économies les plus faibles connaissent une période difficile en 2022 étant donné l'énorme dette des entreprises, les banques les plus faibles et les prêteurs numériques étant susceptibles de devenir insolvables.

Il est à noter que les marchés émergents ont eu tendance à s'affaiblir chaque fois que le dollar américain se renforce par rapport aux autres grandes devises mondiales. Un resserrement quantitatif de la Fed pourrait donc entraîner un bond significatif des sorties de capitaux et une dépréciation potentielle des devises dans les économies émergentes.

Le prêteur mondial, cependant, voit la reprise économique s'accélérer plus tard dans l'année et se poursuivre jusqu'en 2023. Cependant, il prévoit que les inquiétudes liées à la pandémie et un processus de resserrement plus rapide de la Fed pourraient entraîner des turbulences économiques pour la plupart des marchés émergents.

La deuxième semaine de 2022 voit les marchés européens se négocier à la baisse lors des premières transactions lundi.

Nous avons l'indice FTSE 100 en baisse de 0,1% au moment de la rédaction. Le Stoxx 600 est également dans le rouge à 0,17%, tandis que le DAX allemand a baissé de 0,2%. Le CAC 40 français est également en baisse, actuellement en baisse de 0,09 %.

Alors que les actions continuent de subir des pressions à la baisse, les rendements montent en flèche et ajoutent à la pression à la baisse sur les marchés risqués. Les données sur l'inflation américaine attendues mercredi pourraient ajouter à la nervosité, selon un analyste.

OOPS! US 10y yields jump >1.80% for 1st time since Jan2020. US #inflation data out on Wed will be keenly watched as concerns grow the Fed is behind the curve in tackling elevated price pressures. US CPI may have accelerated to 7% in Dec. pic.twitter.com/3uWeCz2QwM

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 10, 2022