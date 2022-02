Bitfinex et BitGlobal n'offriront dans un premier temps que le trading au comptant, avec paire contre Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Tether (USDT)

CCD, le jeton natif de la blockchain Concordium, a été officiellement coté sur deux des principaux échanges de crypto-monnaie au monde, vient d'annoncer la plate-forme publique de preuve de participation (PoS).

Selon le communiqué de presse de la plate-forme blockchain, le jeton CCD est désormais disponible pour le trading sur Bitfinex et BitGlobal et ouvre la possibilité aux détenteurs du jeton de négocier contre Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et le principal stablecoin Tether (USDT).

Le trading sera mis en ligne sur Bitfinex à 10h00 CET le jeudi 10 février, tandis que les utilisateurs de BitGlobal pourront accéder au service à partir de 10h00 CET le 11 février.

Les deux bourses n'offriront initialement que le trading au comptant, même si d'autres fonctionnalités de trading seront ajoutées dans un avenir proche, a noté le PR de Concordium.

Selon la blockchain, il est prévu d'inscrire les jetons CCD sur davantage d'échanges, ce qui augmentera sa liquidité et permettra une utilisation plus large au sein de l'écosystème.

A quoi sert le CCD ?

Le CCD de Concordium peut être utilisé de plusieurs manières en plus d'être simplement un jeton natif qui permet aux utilisateurs d'interagir avec la blockchain.

Le jeton est utilisé comme jeton de paiement conformément à la réglementation de l'Autorité fédérale de surveillance financière (FINMA). Cela signifie que les utilisateurs peuvent utiliser leurs avoirs pour effectuer des transactions en chaîne, les avoir comme garantie ou payer des frais ainsi que dans l'écosystème plus large de la finance décentralisée (DeFi).

Au fur et à mesure de l'évolution du réseau, les détenteurs de jetons pourront utiliser leur CCD pour participer à la gouvernance du réseau.

Dans son ensemble, le jeton «alimentera à l'avenir les écosystèmes dynamiques construits sur Concordium, avec un accent particulier sur la DeFi régulée, la Fintech décentralisée et l'innovation», a déclaré la plateforme dans le communiqué.

La blockchain de la couche 1 de PoS prend en charge les contrats intelligents et les jetons non fongibles (NFT) et s'est associée à la Fintech Association of Nigeria (FinTechNGR) dans le but d'accélérer l'adoption et l'innovation dans son écosystème de blockchain.

Mardi, le fournisseur de garde institutionnel Copper.co est devenu le premier fournisseur à proposer des solutions de garde pour CCD. La société prendra également en charge des solutions de jalonnement ainsi que des solutions sécurisées de négociation croisée pour le jeton.

Le prix du CCD a bondi aux nouvelles, atteignant des sommets de 0,15 $ dans les transactions intrajournalières jeudi avant de réduire certains des gains. La paire CCD/USD se négocie actuellement autour de 0,10 $, en hausse d'un peu plus de 14 % au cours des dernières 24 heures.