Le prix du pétrole est à la hausse au début de 2021. Le prix du pétrole brut WTI s’est établi hier au-dessus de 53 dollars et les perspectives pour l’année suggèrent un marché du pétrole encore plus serré. Cependant, un joker reste à explorer : l’offre potentielle de l’Iran.

L’Arabie Saoudite a surpris tout le monde au début de cette année en annonçant des réductions unilatérales de pétrole, en plus des réductions de pétrole attendues du groupe OPEP+.

A quoi faut-il veiller lors du trading du pétrole et du dollar canadien (CAD)

Tous les traders sont conscients de la corrélation directe entre le prix du pétrole et le dollar canadien (CAD). Ainsi, toute nouvelle suffisamment importante pour faire bouger le marché du pétrole est suffisamment bonne pour faire bouger les paires de CAD.

Cette année, les traders de pétrole et de CAD devraient garder un œil sur les États-Unis, l’Iran, la Chine et les tendances de l’énergie verte. Quelques mots sur chacun d’entre eux.

Tout d’abord, les États-Unis. Bien que la plupart des traders se concentrent sur l’OPEP et l’Arabie Saoudite, les États-Unis sont, en 2019, le plus grand producteur de pétrole au monde. Le bassin du Permien est riche en ressources et l’industrie du pétrole de schiste s’est développée à un rythme incroyable. Une chose mérite d’être mentionnée ici : les États-Unis sont le premier producteur mondial et aussi le premier consommateur, mesuré en équivalents térawattheures (TWh) par an. Par conséquent, tout ce qui concerne le prix du pétrole compte non seulement pour le CAD, mais aussi pour le dollar américain (USD).

Deuxièmement, l’Iran est le joker du marché pétrolier de 2021. En fonction de la politique étrangère de la nouvelle administration américaine, le marché pétrolier pourrait rapidement se retrouver en situation d’offre excédentaire, malgré l’OPEP+ et les autres réductions des pays. Si les États-Unis choisissent de revenir à l’accord iranien, les sanctions pourraient être levées et, soudain, 1,5 à 2 millions de barils de pétrole par jour pourraient revenir sur le marché. Cela suffirait à faire varier le prix du pétrole et donc à générer une grande volatilité sur le marché des devises.

Troisièmement, la Chine reste un acteur clé sur le marché du pétrole. Les deux premières grandes entreprises d’État (le groupe Sinopec et la China National Petroleum Corporation – CNPC) ont un grand pouvoir de décision sur le marché mondial du pétrole. Par exemple, Sinopec, une société dont l’État chinois détient près de 70 % des parts, est la plus grande compagnie pétrolière du monde en termes de revenus. Elle s’est récemment (2017) développée en Afrique, en acquérant les trois quarts des actifs sud-africains de Chevron. La CNPC complète les activités de Sinopec, en possédant près de 60 miles de pipelines en Chine et en opérant dans plus de trente pays dans le monde. Compte tenu du regain de tension entre les États-Unis et la Chine, il faut se préparer à la bataille pour passer du commerce et des télécommunications au pétrole également.

Enfin, l’énergie verte. Les efforts récents des économies développées sont remarquables, mais la réalité nous dit que les combustibles fossiles restent la principale source d’électricité. Le pétrole reste la plus grande source d’énergie dans le monde aujourd’hui, en particulier dans le secteur des transports. Un changement significatif dans les tendances de l’énergie verte, pourrait peser sur le prix du pétrole dans l’année à venir.