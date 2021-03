Vendredi prochain, le rapport sur les emplois non agricoles (NFP) devrait révéler un élan croissant pour la plus grande économie du monde. L’augmentation du rythme de vaccination, associée au support fiscal et monétaire, a permis à l’économie américaine de sortir de la récession plus rapidement que prévu.

Toutefois, si le marché du travail enregistre des gains progressifs, il reste encore en deçà de la tendance pré-pandémique. Il est trop tôt pour établir une comparaison avec les niveaux pré-pandémiques, mais les premières indications laissent présager un rapport plus solide vendredi.

L’Amérique devrait créer plus de 600 000 nouveaux emplois

L’économie américaine devrait créer 633 000 nouveaux emplois et poursuivre la tendance positive observée ces derniers temps. Comme toujours, le rapport NFP est accompagné d’autres données économiques pertinentes susceptibles de faire évoluer le dollar par elles-mêmes.

Le mois dernier, le ratio emploi-population a atteint 57,6 %, soit un peu plus que le mois précédent, mais avec une tendance à la hausse. En outre, le nombre moyen d’heures hebdomadaires dans l’industrie des prix est resté positif, ce qui indique que le secteur se redresse.

Le rapport de ce vendredi sera principalement axé sur le taux de chômage. Il devrait continuer à baisser, à 6 %, après avoir atteint 6,2 % le mois dernier.

Toutefois, avant de s’emballer, les investisseurs doivent interpréter le communiqué par rapport au taux de chômage réaliste. Ce taux correspond au taux de chômage ajusté aux circonstances générées par la pandémie – il est supérieur d’environ 2 % au taux de chômage officiel.

Cet écart doit être comblé rapidement, et le risque du rapport de cette semaine est que l’économie américaine ajoute encore plus d’emplois que prévu. Bien que 633 000 soit un chiffre énorme, il y a de fortes chances que le réel soit supérieur aux prévisions en raison de l’augmentation du rythme de vaccination et d’une Fed accommodante.

Pour le dollar, la semaine à venir est cruciale. Le billet vert se trade avec un ton mitigé, gagnant contre l’euro mais restant faible contre le Bitcoin, par exemple. Par ailleurs, le marché boursier reste proche de ses plus hauts historiques, même si le dollar a gagné du terrain récemment.

Dans l’ensemble, attendez-vous à ce que les investisseurs restent calmes à l’approche des NFP, et à ce que la volatilité augmente considérablement vendredi. Comme il s’agit d’un jour férié, les traders doivent se préparer à des écarts plus importants que la normale. En outre, un nouveau mois de trading commence cette semaine, de sorte que le positionnement avant et après les NFP influencera les flux de marché.