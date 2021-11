Les actions européennes sont à la hausse malgré les craintes du confinement à cause du Covid-19.

Les actions américaines devraient gagner avant les achats du Black Friday.

Les actions de Best Buy devraient continuer de grimper au-dessus de 136 $ alors qu'elle publie son rapport sur les résultats.

Les actions européennes ont tendance à augmenter notamment ce lundi alors que la semaine commence positivement après le glissement de vendredi pour le FTSE 100 et le Stoxx 600. Cela se produit alors que le marché cherche à surmonter la nervosité précoce d'une augmentation des infections au Covid-19 et donc de nouveaux problèmes de confinement.

Le FTSE 100 est en hausse de +0,23%, tandis que le Stoxx 600 paneuropéen a progressé de 0,17%, ce dernier soutenu par le rallye de plus de 20% de Telecom Italia dans les premiers échanges. Les actions de la société ont commencé à monter en flèche après un accord d'acquisition de 12 milliards de dollars entre les télécommunications italiennes et le fonds américain KKR.

Les contrats à terme sur les actions américaines sont également en hausse avant l'ouverture de Wall Street ce lundi, avec des gains avant bourse pour les contrats à terme S&P 500, les contrats à terme Nasdaq et les contrats à terme Dow.

La hausse observée ce jour-là survient également au début d'une semaine où les investisseurs voudront surveiller de nouvelles données sur l'inflation et une augmentation attendue des dépenses le Black Friday alors que la saison des vacances démarre correctement.

Meilleur achat parmi les actions à surveiller cette semaine

Les actions ont historiquement bien performé au cours de la semaine de Thanksgiving et plusieurs entreprises pourraient voir leurs actions augmenter. Outre l'augmentation des activités de consommation, les investisseurs seront attentifs aux signes de croissance dans les entreprises clés publiant leurs rapports sur les bénéfices cette semaine.

Best Buy (BBY) dévoilera mardi son rapport sur les résultats du troisième trimestre, les investisseurs étant susceptibles d'être attentifs aux attentes de vente avant les achats du Black Friday. Les estimations du consensus pour BBY évaluent les bénéfices à 1,94 $ par action, avec 11,62 milliards de dollars de revenus. Si Best Buy suit d'autres détaillants en publiant des résultats meilleurs que prévu, un autre avantage pour le titre pourrait le pousser plus haut que les 136,13 $ atteints à la clôture de vendredi.

Zoom Communications (ZM) dont le rapport sur les résultats est attendu aujourd'hui, est une autre action que les investisseurs pourraient apprécier cette semaine. ZM s'est échangé à la baisse pendant une grande partie de l'année dernière, bien que les gains d'une année sur l'autre s'élèvent à environ 360 %. Deere and Co. (DE), qui devrait publier son rapport sur les résultats mercredi, figure également sur la liste des actions à surveiller en cette période des fêtes.

D'autres rapports publiés mardi sont ceux de Dick's Sporting Goods (DKS), American Eagle Outfitters (AEO), Dell Technologies (DELL), HP Inc (HPQ) et VMWare (VMW).

Le marché boursier américain restera fermé jeudi, les séances du vendredi se terminer à 13 heures.