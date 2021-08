Le prix de l'argent reste haussier alors que le marché forme un triangle ascendant sur le graphique journalier. Une clôture quotidienne au-dessus de 28 $ ouvre la voie à une nouvelle hausse dans les mois à venir.

Les métaux précieux ont surperformé au début de la pandémie. Le temps que les indices boursiers du monde entier se remettent de leur plongeon baissier déclenché par le virus COVID-19, l'or, l'argent et le platine ont suivi le mouvement. L'or a même atteint un nouveau sommet historique au cours de l'été 2020.

Avance rapide 12 mois plus tard, les métaux précieux ont sous-performé. En fait, l'or est l'un des actifs les moins performants depuis le début de l'année, ce qui est assez ironique si l'on considère sa fonction dans les portefeuilles des investisseurs en tant que couverture contre l'inflation. Alors que l'inflation a augmenté de façon spectaculaire au cours des derniers mois, l'or n'a pas suivi. En fait, il a fait le contraire – il a baissé.

Historiquement, les métaux précieux, comme l'or et l'argent, ainsi que d'autres commodities, visaient à protéger les investisseurs contre la hausse des prix des biens et des services. Toutefois, ils ont tendance à être soit en avance soit en retard. Dans ce cas, le prix de l'argent forme une configuration haussière sur les cadres temporels plus larges, il semble donc que les métaux précieux soient à la traîne de la hausse de l'inflation. Toutefois, cela pourrait ne pas durer longtemps, si nous assistons à une rupture haussière.

Triangle ascendant sur le calendrier quotidien

Un triangle ascendant est une configuration de consolidation haussière. Le marché continue d'exercer une pression sur la résistance horizontale tout en maintenant intacte la série de planchers supérieurs.

Dans le cas de l'argent, la résistance horizontale est donnée par la zone des 30 $. Actuellement, le marché se trouve dans la partie baissière d'une configuration triangulaire. Les haussiers pourraient vouloir attendre que le prix de l'argent clôture au-dessus de 30 $, comme un signe de force qui indique une hausse supplémentaire.

Le mouvement mesuré du triangle ascendant est égal à la longueur de son segment le plus long, projeté vers le haut à partir de la résistance horizontale. En fait, cela signifie que les haussiers qui décident de rompre lors d'un mouvement au-dessus de 30 $ devraient avoir un ordre stop-loss au plus bas précédent et un ordre take-profit à 37 $, comme indiqué par le mouvement mesuré.