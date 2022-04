Les actions américaines ont clôturé en baisse mercredi alors que les principaux indices de référence ont mis fin à leur dernière séquence de victoires.

Le S&P 500 a chuté de 0,63 % tandis que le Nasdaq a baissé de 1,21 % pour clôturer dans le rouge au milieu de nouvelles ventes d'actions technologiques. Le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,19 %, alors que les indices de référence ont mis fin à une séquence de victoires de quatre jours qui s'était étirée depuis vendredi la semaine dernière.

La baisse des actions correspond à un mois de mars largement agité, qui a été ponctué par l'incertitude, la peur et les inquiétudes concernant la Russie et l'Ukraine. L'inflation et les politiques monétaires des banques centrales ont également joué un rôle dans le sentiment des investisseurs.

Les prix du pétrole ont augmenté mercredi, pour la première fois cette semaine. Le brut américain a gagné 3,01% à 107,38 dollars le baril tandis que le brut de référence international Brent a augmenté de 2,9% à 113,35 dollars le baril.

L'or a également enregistré de légers gains alors que les actions chutaient, le métal précieux étant aidé par un dollar affaibli. La baisse du sentiment de risque a fait grimper l'or au comptant de près de 1,2 %, l'actif refuge se négociant à 1 939,50 $ l'once à la clôture mercredi.

L'indice du dollar s'est détendu à 97,83 contre un panier de six principales devises, l'euro et la livre sterling se raffermissant légèrement contre le billet vert. Pendant ce temps, le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a baissé de 4,2 points de base à 2,358 %.

Sur les marchés de la cryptographie, Bitcoin (BTC) était légèrement négatif après avoir testé des sommets supérieurs à 48 000 $ au cours de la semaine. La paire BTC-USD était d'environ 476 906 $ avec une perte sur 24 heures de 0,4 % tard mercredi, tandis qu'Ethereum (ETH-USD) s'échangeait autour de 3 379 $ avec un rendement sur 24 heures de +0,6 %.