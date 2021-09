Le prix du pétrole a récupéré la plupart de ses pertes du mois d'août. À l'approche de la réunion de l'OPEP+ qui se tiendra plus tard cette semaine, le prix du pétrole continue d'enfoncer les sommets alimentés par la fermeture des champs pétrolifères du Texas. La hausse des prix du pétrole stimule l'inflation et maintient le marché boursier à des niveaux record.

L'un des faits marquants du mois de trading qui s'achève aujourd'hui est la forte reprise du prix du pétrole depuis ses plus bas niveaux. Le marché a rebondi à partir de 62 $ et menace maintenant de rompre au-dessus de 70 $. Cette forte reprise est due à de multiples facteurs.

Tout d'abord, le sentiment de marché favorable au risque a contribué à alimenter la reprise – et vice-versa ; le redressement des prix du pétrole a donné un coup de pouce au sentiment favorable au risque. Ainsi, les marchés boursiers des économies avancées ont atteint ou sont restés proches de leurs sommets historiques.

Deuxièmement, les participants au marché attendent le début de la réunion de l'OPEP+ cette semaine. Le cartel est réticent à augmenter l'offre malgré la forte demande alors que la reprise économique se poursuit.

Troisièmement, la saison des ouragans a commencé et la plupart des productions de pétrole brut et de gaz sont arrêtées aux États-Unis. L'ouragan Ida a provoqué l'arrêt de 91 % de la production de pétrole.

L'ouragan Ida interrompt la production dans le Golfe du Mexique

L'ouragan Ida est responsable de l'arrêt de la quasi-totalité de la production pétrolière dans le Golfe du Mexique. Les entreprises ont été contraintes de fermer les champs pétrolifères et les raffineries alors qu'Ida se renforçait pour devenir une tempête de catégorie 4.

On parle de 1,65 million de barils par jour retirés du marché. Naturellement, le prix du pétrole étant déterminé par les déséquilibres de l'offre et de la demande, comme toute autre matière première, les développements au Texas devraient le supporter avant la réunion de l'OPEP+.

En résumé, le prix du pétrole reste élevé et une clôture quotidienne au-dessus de 70 $ est encore plus haussière. Si l'OPEP+ ne signale aucune intention d'augmenter la production pour compenser l'impact de Ida, les prix du pétrole pourraient alors être encore plus élevés.