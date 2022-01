Le pétrole brut WTI a déjà dépassé les sommets de 2021. Il se négocie désormais à près de 90 dollars le baril, et 100 dollars ne sont pas hors de question, selon le PDG de Chevron, Mike Wirth.

Le rallye du pétrole se poursuit jusqu'à présent dans la nouvelle année commerciale. Le prix du pétrole brut WTI a dépassé les sommets de 2021 et se négocie actuellement à 87,52 $ le baril, en hausse de 0,26 % sur la journée.

La hausse des prix du pétrole a exercé une pression sur les prix des biens et des services. Dès lors, les banques centrales luttant contre l'inflation galopante auront du mal à trouver la recette avec la remontée du prix du pétrole.

Chevron est l'une des principales compagnies pétrolières qui a publié ses résultats trimestriels cette semaine. Il a déclaré un bénéfice pour le quatrième trimestre de l'année 2021 de 5,1 milliards de dollars, un mile de plus que la perte de 665 millions de dollars de l'année précédente. Lors de l'appel aux résultats, le PDG de Chevron, Mike Wirth, n'a pas exclu la possibilité que le prix du pétrole atteigne 100 dollars . Tout le contraire.

Alors est-il temps de vendre le rallye ou de rester long pour le niveau de 100 $ ?

Que dit l'image technique ?

L'image technique semble haussière si l'on considère le fait que le marché continue de faire des hauts et des bas plus élevés. Une telle série est la définition d'un marché haussier, et tenter de la vendre est insensé.

De plus, maintenant que le prix du pétrole brut WTI a atteint un nouveau sommet au-dessus de celui atteint fin 2021, les portes sont ouvertes pour un test au prix pivot de 100 $. Les nombres ronds jouent toujours un rôle essentiel dans le trading, car les acteurs des marchés financiers ont tendance à fixer des ordres en attente de prise de profit ou d'arrêt de perte autour de ces niveaux. En outre, le marché des options a tendance à être plus actif lorsque le prix oscille autour d'un nombre rond.

Et les pourparlers de Vienne ?

La capitale autrichienne accueille depuis un certain temps déjà les pourparlers de Vienne. Les puissances occidentales discutent avec l'Iran de la possibilité de lever les sanctions en échange de l'arrêt des efforts nucléaires de l'Iran.

Jusqu'à présent, les discussions ont été constructives et vont de l'avant. Les parties ont atteint un stade avancé et le 8e cycle de négociations devrait reprendre la semaine prochaine.

Pour le marché pétrolier, le pétrole iranien est un joker. Si un accord est conclu, le nouveau pétrole iranien pourrait à lui seul modifier l'équilibre entre l'offre et la demande.