Les actions ont fortement augmenté mercredi, se redressant alors que les prix des matières premières, menés par le pétrole, ont freiné la récente action à la hausse.

Les actions américaines se dirigeaient vers leur meilleure séance depuis des semaines, tandis qu'en Europe, les actions ont clôturé à près d'un record quotidien sur deux ans. Les gains sont survenus alors que la guerre en Ukraine s'intensifiait et seulement un jour après que les États-Unis eurent interdit les importations de pétrole russe.

La volatilité continuera probablement à dicter les mouvements du marché, selon les analystes, la situation géopolitique étant le principal facteur, même si les investisseurs gardent un œil sur l'inflation et les décideurs monétaires.

Le pétrole baisse de 12%

Les prix du pétrole ont été particulièrement élevés ces dernières semaines, la guerre en Ukraine et les récentes sanctions contribuant toutes aux vents favorables qui ont poussé « l'or noir ».

Mercredi, les prix du pétrole ont fortement baissé, s'effondrant de plus de 12 % à moins de 110 dollars le baril. Lundi, le pétrole a dépassé les 130 dollars le baril en raison d'éventuels chocs d'offre. C'est le recul qui a donné un certain dynamisme aux actions, avec un sentiment de risque qui s'est manifesté alors que les investisseurs ont réagi positivement aux événements aux États-Unis.

Alors que le pétrole a chuté de plus de 12 %, l'or a entraîné la baisse des autres métaux. L'argent, le cuivre et le platine ont tous décliné. L'or au comptant était en baisse de 2,3 % à 1 995,20 $ l'once, tandis que l'argent et le cuivre avaient perdu 3,4 % et 2,4 % respectivement.

Les actions bondissent alors que Dow clôture en hausse de 650 points

Après quatre jours consécutifs dans le rouge, les actions ont grimpé dans le vert, le S&P 500 atteignant sa meilleure clôture de séance depuis juin 2020 avec une hausse de +2,5 %.

Le Dow Jones Industrial Average a également augmenté, clôturant juste au-dessus de 650 points, soit environ 2% de plus après avoir enregistré plus de 800 points de gains intrajournaliers. Le Nasdaq Composite a augmenté de 3,6 % ou 460 points pour afficher son meilleur rendement quotidien depuis novembre 2020.

En Europe, l'indice Stoxx 600 a clôturé en hausse de 4,7% tandis que le FTSE 100 a bondi de 3,25%. En Allemagne, les actions de l'indice DAX ont bondi de près de 8% alors que le CAC français a également rebondi de plus de 7% au cours de la séance.

Dans les actions individuelles, la technologie a enregistré des gains décents alors que Meta Platforms, Microsoft, Amazon et Alphabet ont augmenté. Starbucks, qui a annoncé mardi qu'il fermerait ses magasins en Russie, a également bondi, tout comme les actions du constructeur automobile Tesla.

Kathy Bostjancic, économiste en chef des marchés financiers américains chez Oxford Economics , a déclaré à CNBC que le marché boursier continuera de " s'inspirer des variations des prix des matières premières ".

À ce sujet, a-t-elle noté, le pétrole resterait le principal acteur et les traders devraient être prêts à une volatilité accrue lorsque le pétrole se calmera. Cependant, avec le pétrole et d'autres matières premières susceptibles de rester plus élevés, il est possible que les actions subissent de nouvelles pressions à la baisse.