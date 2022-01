Le taux de croissance de l'économie de 6,9 % au quatrième trimestre était supérieur aux 5,5 % attendus et supérieur au rythme de 2,3 % observé au troisième trimestre.

Les actions américaines ont ouvert en hausse, avec le S&P 500, le composite Nasdaq et le Dow Jones en hausse de plus de 1 % dans les premières transactions.

Les données sur le produit intérieur brut (PIB) publiées jeudi par le Bureau d'analyse économique (BEA) ont montré que l'économie s'est accélérée au quatrième trimestre, avec une croissance enregistrée malgré les inquiétudes concernant la variante Covid-19 Omicron.

Les données économiques indiquent que l'économie américaine a progressé à un taux annualisé de 6,9 % au quatrième trimestre 2021, dépassant les estimations des analystes de 5,5 %.

La croissance du PIB au cours des trois mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de décembre a également été beaucoup plus élevée que prévu par rapport au rythme observé au troisième trimestre. Les chiffres non révisés du troisième trimestre ont montré que l'économie s'est développée à un taux annualisé de 2,3 %, le taux de croissance le plus lent du PIB depuis le deuxième trimestre 2020.

Selon les détails publiés par le département du Commerce, l'impulsion à la hausse a été déclenchée par des secteurs tels que la consommation personnelle, les dépenses des entreprises, l'évaluation des stocks privés et les exportations.

Par exemple, alors que les dépenses de consommation au cours du trimestre ont augmenté de 3,3 % contre les 3,4 % attendus, elles ont largement dépassé la croissance de 2,0 % observée au T3. Les dépenses de consommation personnelle de base ont augmenté de 4,9 % d'un trimestre à l'autre contre 4,9 % attendus. Toutefois, il était meilleur que les 4,6 % enregistrés au troisième trimestre.

Dans l'ensemble, l'économie américaine en 2021 a augmenté à un taux annualisé de 5,7 %, le plus rapide qu'elle ait été en 1984. En 2020, l'économie a connu une croissance négative de 3,4 %.

Le rapport est publié à un moment où la Réserve fédérale américaine envisage une première hausse des taux d'intérêt pour 2022, ce qui est attendu en raison de la hausse de l'inflation qui a atteint un sommet de près de 40 ans l'année dernière.

Mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'économie ralentisse au moins pendant les premiers mois de l'année. Cependant, il a exprimé la conviction que l'économie américaine était largement en position de force.

La réaction du marché aux nouvelles du PIB a été positive, Wall Street ouvrant en hausse jeudi.

Le S&P 500 est en hausse de 1,73%, tandis que le Nasdaq Composite et le Dow Jones Industrial se négocient également plus haut dans les transactions tôt le matin, en hausse de 1,57% et 1,65% respectivement.