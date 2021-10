Le chiffre définitif du PIB des États-Unis montre que l'économie américaine a connu une croissance annuelle de 6,7 %. Les investissements des entreprises et les dépenses de consommation ont alimenté la croissance économique.

L'une des données économiques les plus importantes a été publiée cette semaine aux États-Unis. Il s'agit du PIB final, un chiffre qui diffère rarement des attentes du marché, et lorsque c'est le cas, les traders y prêtent attention.

Aux États-Unis, il existe trois versions du PIB, publiées à un mois d'intervalle. La première publication a l'impact le plus important sur les marchés financiers, et les deux autres sont généralement conformes aux attentes du marché.

Le PIB final est publié environ 85 jours après la fin du trimestre, et le marché s'attendait à ce que l'économie américaine progresse de 6,6 %, mais au lieu de cela, l'économie a progressé de 6,7 %. Une économie plus forte devrait également se refléter dans la force de la devise – dans ce cas, le rallye du dollar américain cette semaine est conforme à la force de l'économie américaine.

La vigueur des dépenses de consommation contribue à une plus forte croissance économique

Les dépenses de consommation et les investissements des entreprises ont contribué à la publication d'un PIB final meilleur que prévu, en hausse de +12%, respectivement +9,2%. En revanche, les stocks et les dépenses publiques ont diminué. Cependant, ils ont tous deux signalé une forte demande du secteur privé, et la reprise économique américaine après la récession du COVID-19 est sur le point de se terminer.

D'une part, nous constatons que les importations sont fortes, que les dépenses de consommation dépassent le niveau d'avant la récession COVID-19 et que les investissements des entreprises sont prometteurs. D'autre part, le PIB n'est pas au-dessus de la trajectoire pré-COVID-19, et les services sont encore bien en dessous.

Dans l'ensemble, la reprise économique des États-Unis après la pandémie est en bonne voie et dépasse de loin celle de ses pairs. En tant que telle, la force du dollar américain en 2021 ne devrait constituer une surprise pour personne.