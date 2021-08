Le PIB préliminaire des États-Unis surprend à la hausse. L'économie a progressé de 6,6 % en rythme annualisé au deuxième trimestre, atteignant un excédent de +0,8 % par rapport à l'ère pré-COVID-19.

Le PIB ou produit intérieur brut est l'une des données économiques les plus importantes. Généralement publié tous les trimestres, il indique la valeur de tous les biens et services produits par une économie.

Ces données sont particulièrement importantes lorsqu'elles concernent la plus grande économie du monde, celle des États-Unis. Aux États-Unis, trois versions du PIB sont publiées à un mois d'intervalle : la version anticipée, la version préliminaire et la version définitive.

Sur les trois, c'est le PIB anticipé qui a le plus d'impact sur les marchés financiers car il est le plus précoce. Il est rare que les deux autres publications soient différentes de ce que le marché attend. Si c'est le cas, les traders doivent y prêter attention.

Le PIB réel a augmenté de 6,6 % au deuxième trimestre 2021

Le PIB préliminaire publié hier a surpris à la hausse. Au premier trimestre, le PIB a augmenté de 6,3 %, tandis que dans l'estimation préliminaire, la croissance économique pour le deuxième trimestre était de 6,5 %. Hier, le PIB préliminaire a montré une augmentation de 6,6 %, grâce à des révisions à la hausse de l'investissement fixe non résidentiel et des exportations.

Les ventes finales aux acheteurs nationaux ont augmenté de 7,9 %, et les dépenses de consommation ont fait un bond spectaculaire de 11,9 %. Les stocks et le trading international pèsent lourdement sur le PIB. Toutefois, la forte demande du secteur privé tend à le compenser.

Dans l'ensemble, ce sont de bonnes nouvelles en provenance de la plus grande économie du monde. À l'avenir, les stocks et le commerce net devraient contribuer davantage à la croissance économique au cours du second semestre de l'année. Le principal risque reste la variante Delta et son impact sur la croissance économique.