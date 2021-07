L'économie américaine a connu une croissance inférieure aux attentes du marché au deuxième trimestre. Le dollar américain a atteint son plus bas niveau sur un mois peu après la publication de l'information.

Le PIB avancé des États-Unis est l'une des publications économiques les plus importantes. Publié trimestriellement, il indique la valeur totale de tous les biens et services produits par la plus grande économie du monde.

Aux États-Unis, trois versions du PIB sont publiées à un mois d'intervalle : le PIB avancé, le PIB préliminaire et le PIB final. Parmi les trois, la version préliminaire du PIB est la plus précoce et a donc le plus grand impact sur les marchés financiers.

Pour le deuxième trimestre, les participants au marché s'attendaient à ce que le PIB réel américain atteigne 8,5 % en glissement annuel, mais le chiffre est ressorti à 6,5 %, soit beaucoup moins que prévu. En conséquence, le dollar américain a atteint son plus bas niveau sur un mois peu après la publication, même si les détails du rapport sur le PIB ne sont pas aussi mauvais que le titre le laisse entendre.

Les stocks réduisent le PIB de 1,1 %

Une part importante de ce manque à gagner est imputable aux stocks. Ils ont réduit le PIB de 1,1 % et, à terme, ils devront être alignés sur la demande finale. Lorsque cela se produira, ce sera un aspect positif pour la production future des usines.

Alors que le titre montre un net échec pour le trimestre, le rapport indique le rythme le plus rapide de croissance du PIB de base en glissement annuel dans l'histoire de la mesure, comme le montrent les ventes finales réelles aux acheteurs domestiques privés. En revanche, l'investissement résidentiel a diminué de 9,8 % en rythme annuel au deuxième trimestre 2021, ce qui montre que les contraintes de l'offre en matière de construction constituent un problème macroéconomique.

Les dépenses de consommation restent élevées, en hausse de 11,8 % en rythme annuel ce trimestre. C'est une bonne nouvelle, et le niveau est bien supérieur à celui d'avant la pandémie.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un rapport mitigé mais qui a déclenché une nouvelle baisse du dollar américain.