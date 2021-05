Le PIB réel a diminué au Royaume-Uni au premier trimestre de l’année, mais la Banque d’Angleterre affiche sa confiance. Retirera-t-elle ses mesures de relance plus tard dans l’année ?

La livre sterling est de retour en force depuis la résolution du Brexit en décembre dernier. Au cours des quatre mois de la nouvelle année, alimentée par une campagne de vaccination réussie contre le virus COVID-19, l’économie britannique a fortement rebondi.

Hier, le PIB préliminaire a révélé que l’économie britannique s’est contractée de 1,5 % au premier trimestre de l’année. Bien qu’elles soient négatives, ces données sont bien meilleures que prévu.

Au Royaume-Uni, deux versions du PIB sont publiées à six semaines d’intervalle : la version préliminaire et la version finale. Comme la version préliminaire est la première à être publiée, c’est elle qui a le plus d’impact sur les marchés financiers. En vérité, les participants au marché savent que la publication du PIB final diffère rarement des données préliminaires, et l’attention se porte donc sur la première publication après la fin du trimestre.

La Banque d’Angleterre va-t-elle supprimer son support politique ?

Malgré la baisse du PIB réel, les dernières communications de la Banque d’Angleterre signalent un optimisme dans la reprise économique. Le récent rapport pour le premier trimestre 2021 montre que le PIB réel est toujours inférieur de 8,7 % à son niveau pré-pandémique, mais les indicateurs sont encourageants.

Par exemple, la consommation publique a augmenté et la balance commerciale s’est améliorée au cours des trois premiers mois de l’année. En outre, la production dans le secteur de la construction a augmenté de 2,6 %. En revanche, la production de services a diminué de 2 % sur le trimestre et se situe désormais à 8,7 % en dessous du dernier trimestre de 2019.

Malgré certains signes de faiblesse dans la récente publication du PIB, la voie à suivre est pleine d’optimisme. Tout d’abord, le Royaume-Uni est sur le point d’atteindre l’immunité collective puisqu’il est l’un des pays dont le pourcentage de population vaccinée contre le virus COVID-19 est le plus élevé. Ainsi, la réouverture économique au deuxième trimestre aura un impact sur le PIB.

Deuxièmement, le Royaume-Uni a été confiné pendant la majeure partie du premier trimestre, de sorte que le chiffre de -1,5 % est considéré comme un développement positif, étant donné que l’industrie des services était quasi inexistante. Pour ces raisons et d’autres, le deuxième trimestre devrait également connaître une croissance positive.

Selon sa récente communication, la Banque d’Angleterre se prépare à supprimer son support politique ou du moins à commencer son retrait progressif. Elle a récemment revu à la hausse ses perspectives de croissance pour l’économie britannique, ce qui constitue finalement un signe de confiance.

Il n’est donc pas étonnant que la livre sterling se soit très bien comportée au cours du trimestre et du mois suivant. Si la Banque d’Angleterre retire une partie de ses mesures de relance, la livre trouvera un support à chaque baisse.