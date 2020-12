La plupart des acteurs du marché étant partis pour les vacances de fin d’année, l’attention se porte sur ce que l’année prochaine apportera ? L’année 2020 a certainement surpris tout le monde.

Si, au début de l’année de trading, quelqu’un vous avait dit qu’une pandémie allait s’abattre sur les plus grandes économies du monde et que les marchés boursiers des pays développés atteindraient de nouveaux sommets historiques, il y a de fortes chances que vous n’auriez pas cru à un tel scénario. Et pourtant, cela s’est produit.

Et en 2021 ? Pourrait-on avoir une surprise similaire ?

À en juger par le graphique ci-dessous, l’opinion générale est que les actions vont continuer à augmenter. Si les corrélations se maintiennent, le dollar américain devrait baisser.

Quels sont les risques d’un tel consensus ?

Changement au sein de l’administration américaine

L’administration de Trump n’a jamais pensé qu’elle ne pourrait pas avoir un second mandat. Pendant sa présidence, Trump n’a pas caché qu’il était favorable à une baisse du dollar. En fait, il a explicitement critiqué la Fed pour sa politique de resserrement alors que toutes les autres banques centrales du monde développé se sont assouplies (par exemple, la BCE, la RBA). Il s’est constamment plaint sur Twitter que le dollar est trop fort, et que la Fed applique la mauvaise politique.

Les choses ont brusquement changé en mars 2020. Alors que la pandémie se propageait, le marché boursier a réagi et la Fed a dû réduire ses dépenses encore plus que pendant la Grande crise financière de 2008 – 2009.

Maintenant que Trump se prépare à quitter la Maison Blanche, l’équipe de transition de Biden a nommé Janet Yellen à la tête du Trésor américain. Ceux qui connaissent les années où Mme Yellen était à la tête de la Fed se souviennent qu’elle était favorable à une politique de « dollar fort ».

Est-ce que cela peut être le risque en 2021 qui pourrait entraîner des problèmes pour les bears du dollar ? Les actions peuvent-elles encore augmenter avec un dollar plus fort ? La réponse est oui à ces deux questions.

Une chose est sûre : ce ne serait pas la première fois (ni la dernière) que la réalité du marché diffère du consensus. Mais cette fois-ci, si les deux diffèrent, un si grand nombre d’acteurs du marché seraient pris au dépourvu que la réaction du marché pourrait prendre tout le monde par surprise.

La hausse du dollar et des actions n’est pas une nouveauté. Il suffit de penser à la situation du Dow Jones avant l’élection de Trump en 2016 et à la performance du dollar depuis lors. En bref, l’indice boursier a augmenté, tandis que le dollar s’est apprécié dans tous les domaines jusqu’en mars 2020.

Avec de tels précédents, les opposants ont-ils une chance contre le plus grand consensus de l’histoire ?