Le principal événement de la semaine de trading est la déclaration semestrielle du président de la Fed, Jerome Powell. La Fed ne s’inquiète pas encore de la poussée de l’inflation et maintient les conditions monétaires inchangées pendant l’été.

La déclaration semestrielle du président de la Fed est l’un des événements les plus importants pour les marchés financiers. Elle se concentre sur la politique monétaire actuelle et future et oriente les acteurs du marché sur les prochaines actions de la Réserve fédérale.

Le témoignage d’hier devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants a couvert un peu de tout. Le président de la Fed a parlé des prix de l’immobilier, du dollar digital, des stablecoins et de la réduction progressive des achats d’actifs. Mais l’accent a surtout été mis sur l’inflation, qui a effrayé les participants aux marchés financiers ces derniers temps, en augmentant à un rythme beaucoup plus rapide que prévu.

Sur les prix du logement

La Fed a reconnu que les prix des logements augmentent rapidement en Amérique. Les taux bas ont contribué à alimenter les prix de l’immobilier à travers le pays, mais la Fed n’est pas inquiète à ce stade car la hausse n’est pas due à des financements inconsidérés. Le président de la Fed a laissé entendre que les conditions actuelles du marché du logement sont différentes de celles de 2008.

Sur les monnaies digitales

L’un des aspects les plus intéressants de la déclaration d’hier était le point de vue de la Fed sur les monnaies digitales. Tout comme la Banque centrale européenne, qui consacre d’importantes ressources pour étudier l’introduction d’un euro digital, la Fed a signalé que le marché devait s’attendre à un rapport sur les monnaies digitales début septembre.

Il a également déclaré qu’avec un dollar digital, il n’y a pas besoin d’autres crypto-monnaies. En outre, les stablecoins ont besoin d’une réglementation, tout comme les fonds du marché monétaire.

Sur l’inflation

Powell a laissé entendre que la poussée de l’inflation est un peu plus élevée que ce que la Fed avait prévu et qu’elle surveille la situation de près. Néanmoins, la Fed n’est pas inquiète et considère que l’inflation est conforme à son mandat. Elle a laissé entendre que les attentes en matière d’inflation sont essentielles pour la Fed, et que seul un changement à ce niveau déclenchera une modification de la politique de la Fed.

Le témoignage d’aujourd’hui devant la commission bancaire du Sénat sera probablement similaire. Le dollar américain a tradé avec un ton faible pendant le discours de Powell hier, et il pourrait faire de même aujourd’hui.