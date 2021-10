Le prix de l'or grimpe au-dessus de 1 800 $, car l'inflation ne semble pas être transitoire. Investisseurs de Facebook, Microsoft, préparez-vous aux revenus du troisième trimestre 2021.

Le prix de l'or repasse au-dessus de 1 800 dollars alors que les craintes d'inflation s'intensifient. Le PDG de Twitter a averti ce week-end que l'hyperinflation était imminente aux États-Unis, une déclaration qui a suscité une vive controverse. Néanmoins, le métal jaune est de retour au-dessus de son niveau pivot et se trade sur un ton acheteur.

Vendredi dernier, le président de la Réserve fédérale s'est exprimé lors d'un événement en direct organisé par la banque centrale sud-africaine et a déclaré qu'il était temps de réduire ses achats d'actifs. Cela signifie que la Fed fera l'annonce officielle lors de sa réunion prévue la semaine prochaine.

Cette nouvelle n'a toutefois pas mis un terme à la tendance haussière du marché boursier. En effet, le S&P 500 a atteint un nouveau sommet historique vendredi dernier, et les autres indices boursiers ont également tradé sur un ton haussier.

En Europe, la nouvelle semaine de trading a commencé avec les principaux indices tradés légèrement dans le vert. Comme les contrats à terme américains prévoient une ouverture à plat, l'action des prix est lente jusqu'à présent dans la session européenne.

Le pétrole a commencé la semaine avec un nouveau sommet annuel. Le prix du pétrole brut WTI est en hausse de près de 1%, se tradant bien au-dessus de 84$.

Événements économiques à prendre en compte aujourd'hui

La journée de trading est pauvre en événements économiques qui pourraient influencer l'action des prix. L'indicateur allemand IFO du climat des affaires a été publié plus tôt dans la journée, et a légèrement manqué les attentes.

Les marchés à surveiller aujourd'hui

Les marchés à surveiller aujourd'hui sont l'or, Facebook et Microsoft.

Prix de l'or

Le prix de l'or est repassé au-dessus de 1 800 dollars après avoir formé une configuration tête-épaules inverse. Le prix a retesté la ligne de cou avant, comme il le fait habituellement après une telle configuration, puis n'a pas regardé en arrière jusqu'à ce qu'il atteigne 1 800 $. Ce niveau a fait office de pivot pour le métal jaune cette année, et les vendeurs pourraient donc accumuler au-dessus de ce niveau. Une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau signalerait une plus grande force à venir.

Facebook

Facebook publie aujourd'hui ses revenus du troisième trimestre 2021 et le cours de l'action est sous pression depuis peu. Il se situe actuellement au niveau d'un support dynamique et une chute sous les 300 dollars pourrait être synonyme d'autres problèmes pour la société qui envisage de changer de nom, comme annoncé récemment.

Microsoft

Microsoft est une autre société qui publie ses revenus trimestriels cette semaine, et le cours de l'action atteint des sommets historiques avant la publication. L'image technique est haussière car le prix a réagi à la limite inférieure d'un canal ascendant et a maintenant atteint un nouveau sommet plus élevé. Par conséquent, avant la conférence téléphonique, le biais est haussier.

Gagnants et perdants

Le pétrole a commencé la semaine de trading sur une bonne note, tradant sur une hausse d'environ 1% et se situant confortablement au-dessus de 84$. L'Euro est vu en légère baisse avant la décision de la Banque Centrale Européenne prévue jeudi prochain.