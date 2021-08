L'or a récupéré le terrain perdu au début du mois de trading et menace maintenant de rompre encore plus haut. Même la faiblesse des données sur le commerce de détail aux États-Unis n'a pas suffi à faire baisser l'or. Peut-elle être la raison pour laquelle les acheteurs restent intéressés par le métal jaune ?

Au cours de la première partie du mois de trading, le prix de l'or s'est effondré. Il s'est heurté à une forte résistance au-dessus de 1 800 dollars et, en l'espace de quelques jours, il est tombé sous les 1 700 dollars.

Lorsqu'un marché baisse brusquement, on dit qu'un "flash-crash" s'est produit. Les traders de devises sont plus familiers avec les flash-crashs, comme on l'a vu à la suite de l'abandon par la Banque nationale suisse du plancher de 1,20 sur l'EUR/CHF en 2015 ou du vote du Brexit.

De tels mouvements soudains du marché se produisent généralement dans un environnement à faible liquidité. La session asiatique est caractérisée par une faible liquidité – et c'est au cours de cette session que le prix de l'or s'est effondré en août.

Néanmoins, il a rebondi, mais pas parce que les investisseurs ont acheté de l'or pour se protéger de l'inflation. C'est plutôt en raison de la baisse continue des rendements du Trésor américain à 10 ans.

La faiblesse des données économiques supporte une Fed plus accommodante

Le prix de l'or et le rendement du Trésor américain à 10 ans ont une corrélation inverse. Plus précisément, lorsque les rendements baissent, l'or augmente, et inversement.

On peut dire que les rendements dirigent l'action du prix de l'or.

Des données économiques plus faibles aux États-Unis supportent une Fed plus accommodante. Les investisseurs parient donc que la Fed continuera à faire tourner la planche à billets, en achetant des obligations, ce qui entraînera une baisse des rendements. Les obligations et les rendements ont également une corrélation inverse.

Par conséquent, la hausse du prix de l'or n'a peut-être rien à voir avec l'inflation mais avec les mauvaises données économiques. Plus les données sont mauvaises, plus les rendements sont bas, et plus les acheteurs achèteront de l'or.