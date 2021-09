Les stocks mondiaux de pétrole brut diminuent, alimentant une hausse du prix du pétrole brut. La réunion d'octobre de l'OPEP s'annonce importante, car la demande de pétrole continue d'augmenter.

L'année 2021 a été marquée par une hausse massive du prix du pétrole. La réouverture des économies mondiales après l'arrêt de l'activité déclenché par la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation considérable de la demande de pétrole.

Le prix du pétrole s'est donc redressé, atteignant jusqu'à 77 dollars pendant l'été. Mais les développements récents suggèrent que le prix du pétrole brut pourrait atteindre un nouveau sommet pour l'année, étant donné le taux de diminution des stocks mondiaux de pétrole brut – 3 mbd, le taux le plus élevé jamais enregistré.

De plus, l'hiver n'a même pas commencé dans l'hémisphère nord, où se trouvent les plus grandes économies du monde. Par conséquent, les conditions s'alignent pour une nouvelle hausse du prix du pétrole, expliquant sa résilience à corriger davantage.

Que réserve l'avenir au prix du pétrole brut ?

Le marché du pétrole est essentiel pour les traders de devises en raison de ses implications sur les décisions de politique monétaire et de sa corrélation directe avec les devises dites de commodity (par exemple, le dollar canadien, le peso mexicain). Si le prix du pétrole atteint un nouveau sommet pour l'année, on s'attend à ce que l'inflation continue d'augmenter, ce qui incitera les banques centrales à agir, et les devises liées aux commodities seront très demandées dans les mois à venir.

Du point de vue de l'analyse technique, l'action des prix semble constructive. Le prix du pétrole brut WTI a rebondi à partir d'un support solide à 65 $ et menace maintenant d'atteindre un nouveau sommet au-dessus de 77 $. Les fondamentaux sont également utiles, car un nouveau sommet annuel pour le prix du pétrole brut WTI n'est pas hors de question.