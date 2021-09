Le prix du pétrole brut reste haussier, malgré l'impact de la variante Delta sur la demande de pétrole. Les prix de l'énergie continuent d'augmenter – les prix du gaz en Europe ont gagné 60% depuis le 1er août.

Le pétrole brut s'est négocié à nouveau au-dessus de 70 $ au début de la semaine de trading. Malgré l'impact de la variante Delta sur la demande de pétrole et l'augmentation de la production de l'OPEP+, le prix du pétrole brut a bénéficié d'une baisse de l'offre en août.

L'OPEP a récemment annoncé qu'elle voyait la demande de pétrole fortement augmenter en 2022. Cette nouvelle intervient après que l'OPEP+ a augmenté sa production – par exemple, la production pétrolière de l'Arabie saoudite a retrouvé les niveaux de septembre 2019.

La hausse du prix du pétrole n'est pas unique. Au contraire, les prix de l'énergie ont bondi dans tous les secteurs, avec en tête le gaz naturel et l'électricité.

Les prix du gaz européen ont gagné 60 % depuis le début du mois d'août. Comme l'hiver s'annonce, la pression à la hausse sur les autres prix des biens et services entraînerait probablement une hausse de l'inflation dans les mois à venir.

L'indice Bloomberg Commodity Spot atteint son plus haut niveau depuis 10 ans

L'évolution des marchés des commodities est vertigineuse. L'indice Bloomberg Commodity Spot, qui mesure l'évolution des prix des commodities, a atteint son plus haut niveau depuis dix ans.

Alors que les économies mondiales se remettent de la récession due à la pandémie, la demande de pétrole pousse les prix de l'énergie à la hausse. Alors que l'OPEP+ a augmenté l'offre, on estime que l'économie des États-Unis importera 62 % de pétrole brut en plus en 2022 par rapport à 2020. Et ce, pour un pays qui produit 15 % de la production totale de pétrole dans le monde – mais qui a besoin de plus.

La demande de pétrole étant toujours forte, le scénario haussier pour le prix du pétrole reste intact. Pour les traders de devises, l'évolution du marché pétrolier est importante en raison du lien vital entre le prix du pétrole, l'inflation et les taux d'intérêt. Une hausse des prix du pétrole alimente l'inflation, ce qui pousse les banques centrales à réagir.

Le prix du pétrole brut WTI a tradé jusqu'à 77 $ en 2021. Il ne faut pas s'étonner s'il teste à nouveau ces sommets.