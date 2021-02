Le prix du pétrole brut WTI a commencé l’année de manière spectaculaire – il a atteint 63 $ dans une tendance forte et haussière depuis novembre dernier. Coïncidence ou non, novembre 2020 est le mois où les grandes entreprises pharmaceutiques ont annoncé les résultats préliminaires de leurs candidats COVID-19.

Dans l’intervalle, les efforts de vaccination dans les économies avancées et en développement montrent que les résultats réels confirment les attentes. Ainsi, un marché pétrolier porteur prépare la reprise économique qui suivra.

La hausse du prix du pétrole est si brutale qu’elle a pris les traders et les décideurs politiques par surprise. D’une part, les traders de devises qui parient sur une baisse du dollar canadien (CAD) ont eu du mal en 2021. En fait, toutes les monnaies liées aux matières premières ont surpassé le dollar grâce à une reprise économique plus rapide.

D’autre part, les décideurs politiques voient déjà l’inflation proche de leur objectif. En Europe, l’inflation de base pour le mois de janvier 2021 a augmenté au rythme le plus rapide jamais enregistré. Le pétrole entraîne une hausse des prix, et la question est maintenant de savoir de combien le prix du pétrole brut WTI va augmenter.

Des vaccins efficaces, un Texas dans le froid et la hausse du prix du pétrole brut

À la fin de l’année dernière, les grandes sociétés d’investissement étaient optimistes quant à la reprise économique. Si les efforts de vaccination ont été couronnés de succès, le second semestre de l’année devrait apporter une croissance énorme. Ainsi, la plupart des prévisions se sont concentrées sur le prix du pétrole brut pour terminer l’année entre 55 et 65 $, selon les maisons.

Il se négocie actuellement au-dessus de 63 $ moins de deux mois après le début de l’année, ce qui nous montre l’écart énorme entre ce qui était prévu et ce qui s’est passé. Naturellement, des révisions plus importantes sont attendues. Nous en avons déjà une – Morgan Stanley est sorti haussier, anticipant le prix du pétrole brut Brent à 70 $ d’ici le troisième trimestre de l’année. D’autres révisions haussières sont attendues alors que nous nous rapprochons de la fin de la pandémie.

Le marché des options est allé un peu plus loin. Les options sont des produits dérivés qui offrent une exposition à l’actif sous-jacent, mais elles représentent un droit, et non une obligation, de trader cet actif. Le propriétaire d’une option d’achat s’attend à ce que le prix de l’actif sous-jacent augmente à l’avenir, tandis que le propriétaire d’une option de vente parie dans la direction opposée.

Selon le groupe Saxo, une société d’investissement européenne, l’intérêt sur les options d’achat à 100 $ le baril ne cesse de croître. L’intérêt sur les trois principaux contrats à terme, avec des échéances en décembre 2021, 2022 et 2023, a augmenté de près de 80 000 lots. Par conséquent, non seulement cette somme de 100 $ le baril est possible, mais les investisseurs parient réellement sur elle.