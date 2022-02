Les prix du pétrole brut continuent d'augmenter, poussant l'inflation et les anticipations d'inflation à la hausse. Vers la fin de la semaine dernière, le prix du pétrole brut WTI s'échangeait bien au-dessus de 90 $ le baril. Plus précisément, il s'échangeait au-dessus de 93 $ le baril, alimentant les rumeurs selon lesquelles il se négocierait bientôt à 100 $ le baril. Alors que nous dit l'image technique ?

La pandémie de COVID-19 a déclenché l'une des baisses les plus spectaculaires du prix des actifs financiers de l'histoire des marchés financiers. Lorsque le prix du pétrole brut WTI a été autorisé à s'établir en dessous de zéro pour la première fois, c'était un signe clair que la demande avait disparu.

Après tout, avec les économies bloquées, les marchandises ont cessé de se déplacer d'une partie du monde à une autre.

Mais cela a changé rapidement.

La récession économique la plus rapide a été suivie de la reprise économique la plus rapide de tous les temps. En conséquence, le prix du pétrole a rebondi et s'est échangé au-dessus de 93 $ le baril récemment.

Que dit l'image technique avec 100 $/baril en vue ?

Le prix du pétrole brut WTI reste haussier malgré la réaction à la résistance dynamique

Le marché semble suffisamment solide pour atteindre 100 $/baril. Après tout, la série de sommets plus élevés se poursuit avec la récente impression au-dessus de 93 $/baril.

La réaction de la résistance dynamique semble normale, comme cela s'est produit auparavant. De plus, la baisse qui a suivi n'a pas été assez forte pour invalider la série de plus bas plus élevés – un autre argument technique haussier.

Compte tenu de l'importance du commerce du pétrole au-dessus de 100 $ le baril, du moins d'un point de vue psychologique, on peut dire que la voie de moindre résistance reste la hausse. 85 $/baril agit désormais comme un support horizontal, tandis que la série de plus bas plus élevés ne serait invalidée que par un passage en dessous de 65 $/baril.

En d'autres termes, la baisse pour invalider le cas haussier est bien plus importante que la distance jusqu'aux 100 $/baril. Par conséquent, les haussiers utiliseraient probablement leurs ressources et achèteraient la baisse.

Qu'en est-il du fondamental ?

Les fondamentaux sont solides. La demande dépasse l'offre, l'OPEP+ est satisfaite du plan de production actuel et les prévisions de croissance économique mondiale sont optimistes.

Le seul risque pour des prix du pétrole encore plus élevés vient des négociations entre l'Iran et les dirigeants mondiaux. Hier, le 8e round de négociations s'ouvrait à Vienne, et le pétrole iranien est le joker qui pourrait peser sur le prix du brut WTI à court terme.