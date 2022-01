Le prix du pétrole brut augmente encore de 2 % et établit un nouveau sommet au-dessus de celui de 2021. Qu'est-ce qui fait grimper le prix du pétrole et est-il temps de constituer des positions courtes ?

Le pétrole s'est encore redressé aujourd'hui. Il a dépassé les sommets de 2021 et la cassure technique haussière semble avoir plus de jambes.

Existe-t-il d'autres possibilités de hausse ?

Cassure technique haussière

L'image technique montre une cassure haussière. En faisant un nouveau plus haut au-dessus de celui établi fin 2021, le marché s'ouvre pour une tentative du pivot de 100 $.

Deux choses rendent ce marché haussier.

L'un est le nouveau plus haut. Tant que la série de hauts plus élevés se poursuit, et qu'elle est soutenue par la série continue de bas plus élevés, le prix du pétrole reste enchérissant.

Une autre est qu'il n'y a pas de réelle résistance jusqu'à ce que la dynamique soit juste en dessous du niveau de 100 $. En tant que tel, le tableau technique montre un potentiel de hausse supplémentaire.



La production pétrolière de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis proche des moyennes d'avant la pandémie

Outre le tableau technique haussier, l'inadéquation entre la demande et l'offre de pétrole favorisera probablement une plus grande hausse des prix du pétrole en 2022. En tant que principaux producteurs de l'OPEP, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont presque atteint leurs niveaux de production d'avant la pandémie.

Dans le même temps, l'OPEP et d'autres producteurs de pétrole ont limité l'offre de pétrole. Le résultat a été une forte baisse des stocks de pétrole et, à moins que quelque chose ne change, cela exercerait une pression à la hausse supplémentaire sur le prix du pétrole.

100 $/baril pèse lourd

La poussée au-dessus du plus haut de 2021 ouvre les portes à 100 $/baril. La production a été inférieure à la demande, ce qui exerce une pression à la hausse sur les prix.

À titre d'exemple, la production de pétrole augmente à nouveau aux États-Unis, mais elle reste bien inférieure aux niveaux d'avant la pandémie d'environ 10 %. De plus, le nombre de plates-formes a diminué de 30 % par rapport à il y a deux ans. Par conséquent, 100 $/baril pour le prix du pétrole brut WTI ne devrait pas être exclu.

A qui profite la hausse des prix du pétrole ?

Valeurs énergétiques. Ils offrent un rendement en dividendes élevé et offrent des valorisations attrayantes par rapport à d'autres secteurs.