Le pétrole brut bondit au-dessus de 100 dollars le baril à la suite du conflit russo-ukrainien et dépasse les 15 dollars le baril en seulement deux jours. Que ce passe t-il après?

Les prix de l'énergie ont bondi à la suite du conflit russo-ukrainien. Les sanctions occidentales contre la Russie ont fait grimper le prix du pétrole brut au-dessus de 100 dollars le baril dans un mouvement presque vertical.

De tels niveaux sont tout simplement impressionnants, étant donné qu'en avril 2020 seulement, il n'y avait pas de demande de pétrole en raison de la pandémie de COVID-19. En conséquence, les contrats à terme sur le pétrole se sont installés en territoire négatif, et nous parlons maintenant de niveaux supérieurs à 100 $/baril pour le pétrole brut WTI.

Les prix élevés ont plusieurs ramifications pour les marchés financiers, les ménages et l'économie mondiale. Par exemple, la hausse des prix du pétrole alimente l'inflation, impactant ainsi les actions des banques centrales.

Ne pensez pas plus loin que les dernières projections de la Banque centrale européenne pour le prix du pétrole publiées en décembre 2021. Les prix du pétrole en euros sont en hausse de plus de 60 % au-dessus des niveaux projetés par la BCE, la politique monétaire doit donc s'adapter aux nouvelles projections d'inflation.

Une augmentation est possible pour le prix du pétrole brut WTI

Malgré le prix du pétrole brut WTI qui se négocie à des niveaux aussi élevés, la situation technique semble optimiste. En avril dernier, un triangle en expansion a commencé. Sa dernière étape s'est formée en novembre 2021, lorsque le monde craignait que les implications économiques mondiales d'Omicron ne replongent le monde dans la récession.

Mais il s'est avéré que la baisse n'était que la fin de la consolidation triangulaire, le prix ayant rebondi et dépassé la ligne de tendance bd. Là, une autre consolidation a commencé, cette fois de courte durée.

Un triangle contractant, un fanion, s'est formé au-dessus de la ligne de tendance bd. Au moment où le fanion a augmenté, le prix avait fait exploser la résistance de 100 $. De plus, le mouvement mesuré du fanion signale plus de hausse vers 115 $/baril et plus.

Sur le front fondamental, les événements évoluent si rapidement qu'il est difficile de suivre toutes les nouvelles qui pourraient avoir un impact sur le prix du pétrole. Par exemple, au cours des deux derniers jours seulement, nous avons découvert que l'AIE avait débloqué 60 millions de barils de pétrole provenant de stocks d'urgence, que les pourparlers de Vienne avec l'Iran avançaient et que le géant britannique BP et d'autres acteurs pétroliers se retiraient de leurs entreprises russes .

En d'autres termes, attendez-vous à ce que la volatilité reste élevée sur les marchés pétroliers, de sorte que le prix du pétrole resterait probablement acheteur.