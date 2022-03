La guerre en Ukraine a amené le monde à une crise énergétique. Le prix du pétrole brut WTI a fait exploser la résistance autour de 100 $ le baril et continue de monter en flèche.

L'un des effets secondaires du conflit en Ukraine est la flambée des prix des matières premières. Le pétrole, par exemple, se négocie maintenant au-dessus de 122 $ le baril, car des développements étonnants dans le monde macro ont conduit à une énorme compression.

A vrai dire, les matières premières étaient sur une tendance haussière bien avant le conflit russo-ukrainien. La pandémie de COVID-19 a déclenché une forte hausse des matières premières alors que les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement paralysaient les économies du monde entier.

Mais c'est quelque chose de différent.

Une telle évolution du prix du pétrole poussera l'inflation encore plus haut. Pour mettre les choses en perspective, l'inflation atteignait un sommet de quatre décennies aux États-Unis avant le début de la guerre en Europe de l'Est. Le pétrole s'échangeait à 70 $ le baril environ, et pourtant les prix des biens et services continuaient d'augmenter. Maintenant que le prix du pétrole a presque doublé, à quoi ressemblera l'inflation dans, disons, deux ou trois mois ?

De plus, une étude de Goldman Sachs indique qu'une hausse soutenue des prix du pétrole de 20 $/baril fera baisser le PIB réel de 0,6 % en Europe et de 0,3 % aux États-Unis. Par conséquent, la hausse des prix du pétrole risque d'avoir de graves répercussions sur la croissance économique.

Plus de force nous attend au-dessus de 100 $ / baril

L'image fondamentale continue de pousser le prix du pétrole à la hausse, mais l'image technique semble également haussière. Le marché a formé un triangle de contraction sous le niveau pivot de 100 $ et s'est consolidé pendant un certain temps avant de grimper.

Une clôture quotidienne au-dessus de 100 $ était le signal que le prix continuerait d'augmenter. Enfin, un fanion est vu à 110 $, et maintenant le marché se négocie à 122 $.

Bien qu'au-dessus de 100 $ le baril, le prix du pétrole brut WTI reste haussier. Seule une baisse quotidienne avant le niveau pivot signalerait un changement de tendance haussière.

Pour les marchés financiers et pas seulement, des niveaux aussi élevés du prix du pétrole suggèrent que l'inflation comprimera davantage le revenu réel des ménages. Alors que la Fed est sur la bonne voie pour procéder à une hausse des taux pour endiguer l'inflation, la stabilité des prix du pétrole pourrait déclencher une action supplémentaire de la part de la plus grande banque centrale du monde.