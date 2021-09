Le prix du pétrole brut reste haussier. Il menace d'atteindre un nouveau sommet pour l'année, car la série de sommets inférieurs suggère que davantage de hausse est possible. Le rapport World Oil Outlook 2021 de l'OPEP prévoit que le pétrole restera dominant dans le mix énergétique mondial jusqu'en 2045.

L'année dernière, le pétrole est passé d'un niveau négatif à 50 dollars, ce qui pourrait être la reprise la plus étonnante de tous les temps. Jamais auparavant le pétrole n'avait tradé en territoire négatif, mais l'équilibre entre l'offre et la demande a été gravement affecté par la pandémie de coronavirus.

Le rebond a été tout aussi fort, et la reprise du marché pétrolier s'est poursuivie en 2021. Le prix du pétrole brut WTI a atteint son plus haut niveau de l'année à 77 dollars, et il menace maintenant d'en atteindre un nouveau.

Le pétrole conservera la plus grande part du bouquet énergétique mondial

L'un des rapports les plus attendus dans l'industrie pétrolière est le World Oil Outlook publié par l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole). Le rapport 2021 a été publié en début de semaine et révèle que l'OPEP s'attend à ce que le pétrole conserve sa part dominante dans le mix énergétique mondial jusqu'en 2045.

En outre, la demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 17,6 millions de barils par jour entre 2020 et 2045. Elle atteindra un niveau de 104,4 millions de barils par jour en 2026, ce qui laisse présager une forte demande dans les années à venir.

Mais cette forte demande sera-t-elle satisfaite par une augmentation de l'offre ? C'est la grande question qui se pose aux traders de pétrole dans les années à venir. Si l'on ajoute à cela les perturbations causées par la pandémie de COVID-19, qui risquent de rester en place plus longtemps, les conditions pour le prix du pétrole restent haussières.