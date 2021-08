Le Sénat américain a adopté le projet de loi sur les infrastructures d'une valeur de 1 200 milliards de dollars. Ce projet de loi permettra de créer des millions de nouveaux emplois aux États-Unis dans un marché du travail déjà saturé.

Hier a été une excellente journée pour la bourse américaine. Les indices Dow Jones et S&P 500 ont atteint de nouveaux records, poussés à la hausse par l'adoption par le Sénat du projet de loi de Biden sur les infrastructures.

Si le projet de loi est adopté par les deux chambres, il aura des répercussions sur l'ensemble de l'économie américaine. Les 1 200 milliards de dollars seront consacrés aux routes et aux ponts (environ 110 milliards de dollars), à la modernisation du réseau électrique (environ 73 milliards de dollars), aux chemins de fer et à Amtrak (environ 66 milliards de dollars), à l'expansion du haut débit (environ 65 milliards de dollars) et à l'assainissement de l'eau (environ 39 milliards de dollars), pour n'en citer que quelques-uns.

Toutes ces dépenses permettront de créer des millions d'emplois dans toute l'Amérique. S'il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'économie, ces nouveaux emplois s'inscrivent dans le contexte d'un marché du travail saturé et d'une inflation croissante.

Les offres d'emploi ont bondi à 10,1 millions – un nouveau sommet historique

Vendredi dernier, le rapport sur les emplois non agricoles (NFP) a montré que l'économie a créé plus d'emplois que prévu. Près d'un million de nouveaux emplois ont été créés au cours du seul mois de juillet, ce qui rapproche la Fed de son mandat de plein emploi.

Plus tôt cette semaine, les données sur les ouvertures de postes pour le mois de juin ont confirmé la vigueur du marché de l'emploi. Les offres d'emploi sont passées à 10,1 millions, un autre record pour le quatrième mois consécutif.

Si l'on remet tout en contexte, nous avons une économie qui aura probablement du mal à trouver des travailleurs pour occuper tous ces emplois. Les nouveaux emplois qui seront créés par le projet de loi sur les infrastructures exerceront une pression supplémentaire sur les salaires, car ils seront en concurrence avec le secteur privé pour trouver des travailleurs pour les occuper. Par conséquent, la pression sur les salaires augmentera, et les salaires sont un facteur important de l'inflation.

En résumé, comme aujourd'hui est le jour de l'inflation aux États-Unis, le nouveau projet de loi sur les infrastructures adopté par le Sénat est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour l'économie. La bonne nouvelle est que l'économie va croître. La mauvaise nouvelle est que l'on ne sait pas exactement à quel prix.