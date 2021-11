Les vendeurs d'or émergent à la suite de la renomination de Powell. Le dollar a atteint son plus haut niveau en 16 mois, s'élevant à la hausse sur les marchés financiers.

Le prix de l'or a de nouveau chuté à 1 880 $ et il est revenu dans une fourchette de consolidation à long terme. La nomination hier de Jerome Powell pour un nouveau mandat au sommet de la Réserve fédérale a déclenché une autre hausse du dollar américain. Le billet vert a atteint un sommet de 16 mois, grimpant littéralement à la hausse et gagnant contre ses pairs et contre les métaux précieux.

L'accent a été mis sur la zone des 1 900 $ et une réaction du marché était attendue. Une clôture quotidienne au-dessus du niveau aurait signifié que la série de plus hauts inférieurs est cassée, changeant ainsi le biais de baissier à haussier.

Cependant, le marché n'a pas réussi à le faire et il est maintenant revenu en dessous de 1 800 $. Les prochains niveaux d'intérêt se situent dans la zone de 1 720 $ à 1 680 $, où le prix a trouvé un support plusieurs fois au cours de l'année.

Avec seulement quelques jours avant les vacances de Thanksgiving aux États-Unis, il y a peu de chances que le rallye du dollar s'atténue. Par conséquent, nous devrions plutôt nous attendre à une nouvelle force du dollar vers la fin de la semaine et, par conséquent, à la persistance de la pression sur le prix de l'or.

Bank of America maintient son pari haussier sur le prix de l'or

Malgré les nombreux échecs pour casser plus haut, Bank of America continue d'avoir une recommandation haussière pour le prix de l'or. Il voit le prix de l'or bien au-dessus de 1 900 $ l'année prochaine et franchir la barre des 2 000 $ en 2023.

Tout cela a du sens si l'on considère le taux d'inflation américain et les anticipations d'inflation pour la période à venir. Cependant, les marchés évoluent en fonction d'autres facteurs, qui ne sont pas nécessairement les plus évidents. Par exemple, à la fin de 2020, littéralement, chaque maison d'investissement avait prévu une baisse du dollar américain pour 2021. Jusqu'à présent, le dollar monte en flèche, atteignant un sommet de 16 mois et augmentant.

Une autre chose qui pourrait affecter le prix de l'or est la corrélation inverse entre l'or et les rendements obligataires. L'or et les bons du Trésor sont tous deux considérés comme des valeurs refuges, de sorte qu'ils baissent ou montent ensemble. Ainsi, la corrélation négative avec les rendements obligataires a tendance à s'intensifier en période de reprise économique.

En résumé, la pression sur le prix de l'or ne s'estompe pas tant que le dollar continue de se redresser et que les rendements remontent.