Février 2021 a été un mois fort pour les marchés mondiaux des actions. L’optimisme vaccinal associé aux bons résultats du quatrième trimestre 2020 a permis aux principaux indices et secteurs de surperformer.

Le rendement annuel est positif pour la plupart des marchés et secteurs d’actions, à une exception près : le Royaume-Uni. En 2020, le Brexit s’est profilé au Royaume-Uni, les actions, et peut-être que 2021 sera l’année responsable de la réduction du retard ?

Les effets positifs d’un marché boursier en hausse

Lorsqu’elle interprète le cycle économique, l’analyste dispose de divers indicateurs – avancés, coïncidents ou retardés. Ils ont tous leur place dans l’analyse, mais pour des raisons évidentes, les indicateurs avancés sont surveillés de près, surtout lorsqu’on pense que le cycle est au plus bas ou au plus haut.

Le marché boursier est l’un des indicateurs avancés. On dit qu’il mène la reprise économique d’environ six mois. Curieusement, si l’on regarde les indices boursiers et l’économie américaine, on peut dire que la théorie du cycle économique fonctionne à merveille. Après tout, les marchés ont touché le fond en avril dernier et, à la fin de décembre 2020/janvier 2021, l’économie américaine a déjà fourni des données économiques impressionnantes. Je voudrais mentionner ici la hausse vertigineuse des ventes au détail en janvier, qui montre que les dépenses de consommation sont bien vivantes, et la baisse des premières demandes de chômage observée en février.

Le taux de chômage et d’autres indicateurs du marché du travail, par exemple, sont des indicateurs à la traîne. Ils ont quelques mois de retard sur la reprise, donc en utilisant cette hypothèse, nous sommes revenus à décembre 2020 environ, au moment où l’économie a atteint le creux de la vague et où le cycle économique s’est retourné.

Bien sûr, la réponse fiscale et monétaire des gouvernements et des banques centrales du monde entier a alimenté les indices boursiers. Dans certains cas, les banques centrales interviennent directement (par exemple au Japon) en achetant des ETF et des participations dans de grandes entreprises locales. Dans d’autres cas, une grande partie de la relance budgétaire reçue par la population s’est retrouvée sur le marché boursier.

Dans l’ensemble, une hausse du marché boursier est le premier signe positif avant une reprise économique durable. En d’autres termes, l’un ne va pas sans l’autre. Par conséquent, avant de court-circuiter la bourse, pensez si elle est de bon augure pour la théorie du cycle économique. Si les marchés boursiers baissent, le mouvement à la baisse peut signaler une autre contraction économique dans environ six mois.