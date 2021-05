Les indices boursiers américains ont ignoré le rapport NFP et ont atteint de nouveaux sommets. Pourquoi les investisseurs ont-ils ignoré les données sur l’emploi plus mauvaises que prévu ?

Le résumé de la situation de l’emploi pour le mois d’avril a été publié par le Bureau américain des statistiques du travail vendredi dernier. Le rapport a surpris les marchés en montrant « seulement” 266 000 nouveaux emplois créés par la plus grande économie du monde, beaucoup moins que ce que le marché attendait.

En temps normal (c’est-à-dire pas pendant une pandémie), un tel chiffre serait stupéfiant. Pourtant, le marché s’attendait à un rebond plus important, certains analystes prévoyant la création de deux millions de nouveaux emplois en avril.

Mais il y a une nouvelle réalité, une réalité surprenante : les gens ne se précipitent pas pour trouver un emploi. Beaucoup ont encore des économies grâce aux aides financières offertes par l’État, qui ont été généreuses, même pour les familles à revenu moyen. En d’autres termes, les entreprises ont du mal à embaucher de nouvelles personnes et devront trouver des moyens innovants et plus coûteux pour attirer les travailleurs.

Détails du rapport NFP de mai 2021

Le taux de chômage est resté inchangé à 6,1% en avril, et le nombre de chômeurs est également resté inchangé à 9,8 millions. De même, le taux de participation au marché du travail n’a pas beaucoup changé, s’établissant à 61,7 % en avril. L’un des gros problèmes du rapport de vendredi est que le nombre de perdants d’emplois permanents reste obstinément élevé, 2,2 millions de plus qu’en février 2020.

Dans les différents secteurs, les données étaient mitigées. Par exemple, l’emploi dans le commerce de détail a chuté de 15 000 en avril, après un gain de 33 000 le mois précédent.

Les services financiers, en revanche, ont ajouté 19 000 emplois au cours du mois, avec l’immobilier et la location et le crédit-bail en tête. Néanmoins, par rapport à février 2020, l’emploi dans les activités financières est toujours en baisse de plus de 60 000 postes.

Les marchés financiers ont d’abord mal pris le rapport. Lors de la publication, les contrats à terme sur les marchés boursiers américains ont fortement baissé, tout comme le dollar américain.

Lorsque des données économiques importantes sont attendues, les algorithmes de trading reçoivent l’ordre d’acheter ou de vendre en fonction des données réelles par rapport aux prévisions. Si les chiffres réels sont meilleurs que les prévisions, les algorithmes achètent le dollar américain si les données concernent l’économie américaine. En revanche, si les données réelles sont moins bonnes que les prévisions, les algorithmes vendent.

C’est ce qui s’est passé vendredi dernier. Les indices boursiers ont baissé, et l’EUR/USD, l’AUD/USD, le GBP/USD ont progressé, mais cette réaction n’a duré que jusqu’à l’ouverture du marché au comptant.

Après cela, les indices boursiers ont fortement rebondi depuis leurs plus bas niveaux intra journaliers. En fait, le S&P500 a atteint un nouveau sommet historique peu après l’ouverture. Cela en dit long sur ce qui motive l’action des prix (c’est-à-dire les attentes des investisseurs concernant la croissance future) et sur ce qui compte vraiment pour les acteurs des marchés financiers.