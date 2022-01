Les données sur l'emploi de décembre ont manqué les attentes, mais il y a plus derrière le titre. Le marché du travail se resserre et exerce une pression sur la Fed pour qu'elle se resserre également.

Les premières grandes données économiques de 2022 ont été publiées vendredi dernier, alors que les données sur l'emploi pour décembre 2021 ont été publiées. Le marché s'attendait à la création de 426 000 nouveaux emplois, mais l'économie américaine a ajouté moins de la moitié des emplois en décembre.

Cependant, alors que le titre suggère une détérioration du marché de l'emploi, un examen attentif des détails du rapport révèle le contraire. Le taux de chômage a diminué, la croissance des salaires dépasse le taux du cycle de resserrement précédent et 2021 a connu l'une des plus fortes augmentations de l'emploi de l'histoire récente.

La croissance des salaires dépasse le taux de 2017-2019

La hausse de l'inflation a fait les gros titres en 2021, principalement en raison des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, les choses ont changé ces derniers temps, alors que l'inflation des salaires montre ses dents. Lors du dernier cycle de resserrement de la Fed, la croissance des salaires était d'environ 3 % en 2017-2019, mais elle est désormais bien plus élevée, à 5 %. En d'autres termes, ce n'est qu'une raison de plus pour la Fed de resserrer de plus en plus vite afin de défendre son mandat de stabilité des prix.

Marché du travail tendu

La Réserve fédérale a un double mandat : stabilité des prix et création d'emplois. La définition du plein emploi tient compte du taux de chômage et d'autres indicateurs, tels que le taux d'offres d'emploi, le ratio emploi-population ou le taux d'activité.

En d'autres termes, bien que l'économie n'ait créé « que » 199 000 nouveaux emplois en décembre, le taux de chômage est tombé en dessous de 4 %. En fait, il a « plongé » de 0,4 % en dessous de l'estimation de la Fed pour le quatrième trimestre 2021.

Un faible taux de chômage et des revenus élevés, associés à des revenus plus élevés et à un faible nombre de titres, correspondent à un marché du travail tendu.

La Fed a le feu vert pour lever les taux en mars

Alors que de nombreux traders considéraient les données NFP décevantes, elles donnent en fait le feu vert à la Fed pour lever les taux en mars. Le taux de participation au travail est resté stable, les salaires horaires moyens se maintiennent et le taux de chômage est tombé en dessous de 4% – plus que suffisant pour que la Fed considère son mandat de création d'emplois rempli.

Une amélioration significative a été atteinte. De plus, comme l'inflation est beaucoup plus élevée que la Fed ne le souhaite et qu'elle n'est plus considérée comme transitoire, une hausse des taux en mars est proche de la certitude.