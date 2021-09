Une société immobilière chinoise, Evergrande, est au bord de la faillite, et cette nouvelle a déclenché une correction sur les marchés boursiers internationaux. Le S&P 500 a chuté, alimentant un rallye des monnaies refuges. Il est peu probable que les plans de la Fed soient déréglés.

Les événements survenus en Chine, où une société immobilière, Evergrande, est confrontée à la faillite, ont entraîné une correction des principaux indices boursiers européens et américains. Les craintes de contagion ont affecté l'appétit des investisseurs, qui ont commencé à se débarrasser des actions et à privilégier les valeurs refuges, telles que les devises refuges (par exemple, le franc suisse et le yen japonais).

Coïncidence ou non, la liquidation des marchés boursiers est intervenue quelques jours seulement avant la réunion de la Fed, peut-être la plus importante du second semestre de l'année. La Réserve fédérale devrait annoncer la réduction progressive de son programme d'achat d'obligations à partir de décembre, voire de novembre de cette année.

La récente liquidation du marché peut-elle obliger la Fed à modifier ses plans ? Peu probable.

La Fed s'en tient à ses plans

Pour de nombreux acteurs du marché, les événements survenus en Chine ont déclenché des réactions de prudence. Toutefois, la liquidation du marché des actions ne devrait pas modifier les plans de réduction progressive des émissions de la Fed, car l'indice S&P 500 est pratiquement stable depuis la réunion de juillet 2021. La dernière fois que la Chine a été la source d'inquiétude pour les marchés américains, en 2015-2016, la baisse des indices américains a été beaucoup plus agressive et prononcée.

Ensuite, il y a l'économie américaine. L'indicateur des ventes au détail pour le mois d'août a surpris à la hausse, montrant la résilience du consommateur américain et déclenchant une mise à niveau immédiate de la croissance économique au second semestre de l'année.

Les investisseurs ne devraient pas être surpris si la Fed reste sur la bonne voie. Les corrections sur le marché boursier sont normales, et la Fed ne peut et ne doit pas intervenir à chaque liquidation du marché.

Le parti pris est donc que le dollar américain bénéficiera de la décision de la Fed de rester sur la bonne voie, et les dernières données économiques suggèrent qu'une plus grande vigueur est à venir.