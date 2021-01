Croyez-le ou non, mais les élections américaines ne sont pas encore terminées. Oui, nous connaissons le nom du prochain président américain, mais nous ne connaissons pas encore la composition complète du Sénat.

Aujourd’hui, nous avons le second tour des deux sièges du Sénat en Géorgie, et le résultat est essentiel dans la bataille entre les démocrates et les républicains. L’enjeu est la majorité au Sénat – qui appartient désormais aux républicains.

Si les républicains ne remportent qu’un seul siège sur les deux, ils conserveront leur mince majorité. En revanche, si les Démocrates font une sorte de miracle et remportent les deux sièges, la nouvelle majorité au Sénat changera la donne pour les marchés, soit une perspective de prise de risque.

Quels sont les enjeux ?

Si les démocrates obtiennent ne serait-ce qu’un seul siège sur deux, il sera plus facile pour le parti de faire avancer la législation. Une vague bleue peut se produire si les démocrates obtiennent les deux sièges en Géorgie – dans ce cas, les démocrates contrôleront à la fois la Chambre et le Sénat.

Le risque ici est que les marchés ne fixent pas entièrement le prix du résultat. Trump est encore loin de reconnaître sa défaite, et les républicains s’accrochent à la majorité au Sénat. S’ils perdent le Sénat, la vague démocratique dite « tout bleu » a le pouvoir de créer des tensions à Washington et même de voir des manifestations dans la rue.

D’un point de vue financier, toute surprise entraîne une hausse du dollar américain, de facto la mesure du risque. N’oublions pas que le 20 janvier est le jour de l’investiture du nouveau président, et que nous sommes encore loin d’une transition en douceur.

Le marché boursier a augmenté hier jusqu’à l’ouverture des liquidités, puis a baissé pour finir la journée en territoire négatif. Cela a déclenché un mouvement de prise de risque, le dollar américain gagnant sur tous les fronts – contre le dollar australien, la livre sterling, l’euro, etc. Cela montre simplement ce qui est en jeu dans un mouvement de prise de risque et pourquoi la bataille pour le Sénat est importante.

De plus, n’oublions pas que cette semaine est encore maigre du point de vue des liquidités, car de nombreuses sociétés d’investissement fonctionnent avec un personnel limité. Si nous ajoutons le fait que c’est la semaine des NFP, nous avons le potentiel pour voir des mouvements agressifs du marché dès le début de l’année de trading.