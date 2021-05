Le dollar américain reste incontesté, bien qu’il se soit vendu pendant la majeure partie de la pandémie de COVID-19. La Fed reste la banque centrale la plus proactive au monde, en charge de sa monnaie de réserve.

Un grand débat a été déclenché ces derniers temps sur la position actuelle du dollar américain dans le système financier international. Tant les craintes d’inflation que la course aux actifs en crypto-monnaies ont amené beaucoup de gens à s’interroger sur le rôle du dollar.

Les données sur l’inflation publiées mercredi ont suscité des inquiétudes croissantes quant au fait que le prix des biens et services pourrait encore augmenter, ce qui déprécierait davantage la monnaie. Bien que cela soit possible, ce n’est pas une certitude.

La réaction du marché en dit long. Le dollar a augmenté à la suite de la publication des données sur l’inflation, les marchés financiers ayant évolué de manière corrélée.

En effet, lorsque les banques centrales interviennent, comme elles l’ont fait lors de la pandémie COVID-19, la corrélation des marchés s’intensifie. Les mouvements de hausse et de baisse du risque deviennent la norme. Ainsi, la hausse du dollar déclenchée par une inflation plus élevée pourrait simplement refléter le passage d’un mouvement de prise de risque (actions longues) à un mouvement de perte de risque (sortie des actions).

Le dollar américain a rebondi à partir d’un niveau extrême. Le sentiment du dollar américain via le positionnement des hedge funds a révélé que les sorties de capitaux en dollars se sont poursuivies en avril. Les actions ayant atteint de nouveaux sommets historiques, la baisse du dollar a semblé naturelle.

Le dollar américain reste la monnaie de réserve mondiale

Les appels à la fin du système financier tel que nous le connaissons se font entendre depuis des décennies. Depuis que les États-Unis ont abandonné le système de Bretton Woods au début des années 1970, le dollar américain était « condamné ».

Comme il n’était plus soutenu par de l’or, la conclusion logique était que personne ne voudrait le posséder. En fait, c’est le contraire qui s’est produit.

Avancez de quelques décennies jusqu’à la grande crise financière de 2008-2009, et le dollar était à nouveau condamné. Comment interpréter autrement l’assouplissement quantitatif de la Fed, qui était à l’époque quelque chose de jamais vu dans la politique monétaire auparavant.

La même chose s’est produite pendant la pandémie de COVID-19. Seulement cette fois, avec l’essor des crypto-monnaies, le dollar a été rejeté avec encore plus de véhémence.

Pourtant, le dollar est la monnaie qui a un impact sur le trading mondial. Il domine les flux de capitaux mondiaux, et sa part en tant que monnaie de réserve mondiale reste incontestée.

Ce que les traders et les investisseurs n’ont pas anticipé, c’est la capacité de la Fed à s’adapter à des contraintes économiques sévères. Nous devrions tous garder à l’esprit que la Fed, et une grande partie du monde, ont dû faire face à deux récessions économiques en deux décennies, et que le moyen de sortir de chacune d’elles était de penser à l’avenir.

Les mesures non conventionnelles (par exemple, l’assouplissement quantitatif) utilisées par la Fed à la suite de la grande crise financière sont largement utilisées aujourd’hui et font partie de la panoplie des banques centrales modernes.

Il existe un dicton parmi les traders et les investisseurs : « ne jamais sous-estimer la Fed ». Nous ne devrions pas, car elle a prouvé, à maintes reprises, qu’elle avait le bon médicament pour chaque crise économique.