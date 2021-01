La paire EURUSD a commencé l’année avec un écart plus important. Le premier jour de trading de l’année, l’écart s’est creusé et est remonté jusqu’à 1,23. Cependant, il s’est avéré qu’elle n’a fait que former l’un des schémas de renversement les plus puissants de tous – un double top.

A partir de ce moment, la paire s’est inversée sur deux grands chiffres (un grand chiffre équivaut à cent pips). Il y a beaucoup à dire sur la baisse de l’EURUSD et sur les raisons pour lesquelles elle pourrait être la baisse que les bears recherchaient depuis la chute de mars 2020.

En quoi ce revirement de l’EURUSD est-il unique ?

Pour commencer, cela ne ressemble pas à un mouvement de dollar. S’il en était ainsi, l’AUDUSD chuterait aussi, les marchés boursiers aux États-Unis aussi, etc. Au lieu de cela, l’EURAUD, l’EURGBP et l’EURCAD ont montré des faiblesses similaires.

À l’avenir, l’indice du dollar est extrêmement sur-vendu. Le méga-consensus est que l’EURUSD va continuer à se renforcer, passant au-dessus de 1,25 ou même plus cette année. Toutefois, si c’est le cas, l’indice du dollar continuera à baisser car l’EURUSD fait partie du panier de l’indice du dollar à hauteur de plus de 40 % des paires de devises.

La Banque centrale européenne (BCE) n’est pas indifférente, comme l’a souligné le discours de Lagarde hier. Le président de la BCE a mentionné à plusieurs reprises que le taux de change est étroitement surveillé par la BCE, en particulier ses effets sur l’inflation. En outre, la banque centrale n’hésitera pas à assouplir davantage les conditions financières, l’accent étant mis sur la prolongation du programme d’achat d’urgence en cas de pandémie (PEPP) au-delà de l’horizon actuel et jusqu’à la fin de 2021.

D’autre part, la Fed n’est pas pressée de prolonger le programme d’achat d’obligations. Au lieu de cela, la Fed insiste davantage sur l’assouplissement budgétaire, et le débat sur la politique monétaire se déroule sur différents sujets (par exemple, la poursuite des programmes actuels et même la possibilité d’une réduction progressive).

Du point de vue de l’analyse technique, la paire EURUSD a commencé une série de hauts et de bas plus bas après la formation du double top. Ce type de série définit une tendance baissière, et si le prix reste en dessous de la ligne de tendance, les traders essaieront de vendre chaque rebond.

Il y a seulement une semaine, la paire EURUSD était à son plus haut niveau. Par conséquent, il est encore tôt pour dire si le retournement actuel est significatif ou non à long terme. À court terme, cependant, le chiffre rond (c’est-à-dire 1,20) attire.