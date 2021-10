L'emploi dans le secteur privé aux États-Unis augmente plus que prévu, ce qui alimente la hausse du dollar américain. L'annonce du tapering par la Fed est imminente.

Le dernier obstacle avant l'annonce du tapering en novembre est un rapport sur l'emploi "décent" pour septembre, selon la formulation exacte que Jerome Powell, le président de la Fed, a utilisée lors de la dernière réunion du FOMC. Hier, le rapport ADP sur les emplois non agricoles a montré que le secteur privé a créé 568 000 nouveaux emplois en septembre, alors que les attentes étaient de 425 000.

De nombreux traders utilisent le rapport ADP comme indicateur de ce que le rapport sur les emplois non agricoles (NFP) montrera vendredi. Si l'on en juge par le fait que le secteur privé a créé plus d'emplois que les attentes du marché, les chances d'un rapport NFP "décent" vendredi sont élevées.

Et donc, le tapering est pratiquement annoncé.

Détails du rapport ADP de septembre

En septembre, le plus grand nombre d'emplois a été créé dans le secteur des loisirs et de l'hôtellerie, soit 226 000 emplois, suivi par le secteur des services d'éducation et de santé, avec 66 000 nouveaux emplois. Le secteur des prestataires de services a créé 466 000 nouveaux emplois en septembre, le reste appartenant au secteur de la production de biens.

Les grandes entreprises qui emploient 500 personnes ou plus ont réalisé la plupart des embauches ; quelque 390 000 emplois ont été créés, tandis que les petites entreprises de moins de 50 employés ont créé 63 000 nouveaux emplois au cours du mois. D'un autre côté, le rapport souligne que l'embauche est toujours fortement influencée par la trajectoire de la pandémie COVID-19.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un rapport solide, offrant un signal positif avant les données NFP de vendredi, qui sont très importantes. Après tout, il indique une croissance plus rapide de l'emploi, même dans les secteurs exposés à la pandémie.