Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1 % mardi, mais les pertes de son récent sommet de janvier ont dépassé les 10 % pour envoyer l'indice dans une correction.

Les États-Unis et les pays européens ont annoncé des sanctions contre la Russie après que Poutine ait envoyé des troupes dans les régions séparatistes de l'Ukraine.

Les actions américaines se sont négociées à la baisse mardi au milieu de l'escalade de la crise russo-ukrainienne, les pertes quotidiennes du S&P 500 poussant l'indice de référence dans une correction.

Les marchés sont restés largement incertains mardi, réagissant à la baisse après que le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis ont décidé d'imposer des sanctions à la Russie. La position ferme contre Vladimir Poutine et son gouvernement fait suite à la décision du Kremlin d'envoyer des troupes dans les régions ukrainiennes tenues par les séparatistes.

En annonçant le premier lot de sanctions, le président américain Joe Biden a déclaré que l'intention était de "couper le gouvernement russe de la finance occidentale", a-t-il déclaré. "Il ne peut plus lever d'argent de l'Occident."

Les sanctions visent les deux plus grandes institutions financières du pays et ont également supprimé la capacité de la Russie à vendre de la dette publique sur les marchés mondiaux.

Alors que les marchés européens ont clôturé mitigés au milieu de la crise, Wall Street a vu le S&P 500 chuter de plus de 1 % sur la journée pour porter les pertes de son sommet de janvier à plus de 10 %. Les baisses placent désormais l'indice de référence en territoire de correction, la première fois que cela se produit depuis février 2020.

