Les actions de Peloton ont fortement chuté dans les échanges intrajournaliers jeudi alors que la société aurait arrêté la production de son vélo

Le plongeon est survenu après que la société aurait également augmenté ses prix en raison de l'inflation.

Les actions de Peloton ont baissé de 25% jeudi, la société ayant ressenti un sentiment négatif après avoir annoncé qu'elle avait décidé d'augmenter les prix et de stopper la demande pour ses vélos et son tapis roulant.

À la clôture des marchés, l'action était à 24,07 $ après avoir atteint des sommets intrajournaliers de 32,64 $ et des creux de 23,25 $. Le plus bas d'aujourd'hui est le niveau de prix le plus bas de l'action depuis plus d'un an.

La baisse du prix le plus bas sur 52 semaines signifiait que les actions de Peloton avaient dépassé le prix d'introduction en bourse de la société. Lors de la cotation publique de 2019, l'action a été lancée à 29 $ par action.

En conséquence, la capitalisation boursière de Peloton a chuté à environ 8,3 milliards de dollars, soit une baisse de près de 85 % depuis la remontée au prix record de 166,57 dollars en décembre 2020. À l'époque, sa capitalisation boursière s'élevait à environ 50 milliards de dollars.

Avec la clôture précédente de l'action PTON à 31,84 $, les baisses laissent la société cotée au Nasdaq en baisse de près de 27 % depuis le début de l'année.

La concurrence et l'inflation s'ajoutent aux vents contraires

Le krach boursier de jeudi est survenu après des informations selon lesquelles la société faisait face à une concurrence accrue, la demande pour les produits ayant fortement diminué au cours des derniers mois. La société a également cité l' inflation comme l'une des principales raisons des hausses de prix qui ont poussé les clients à rechercher des alternatives.

Peloton a annoncé qu'il suspendrait la production du Bike au cours des deux prochains mois, la décision faisant suite à une précédente qui a vu l'entreprise arrêter la production du Bike + jusqu'en juin.

Le cours de l'action PTON a baissé au cours des trois dernières semaines en raison de la pourriture plus large du marché boursier, les investisseurs s'inquiétant des hausses des taux d'intérêt de la Fed contribuant au plongeon du Nasdaq dans la correction cette semaine.

Alors que le marché américain s'échangeait à la hausse ce jour-là, il y a toujours de la nervosité dans tous les domaines et les experts du secteur suggèrent que la douleur n'est pas encore terminée.

Le stratège de JPMorgan, Hugh Gimber, a déclaré à Insider jeudi que les marchés devraient connaître davantage de baisses, les actions technologiques étant les plus touchées.